Depuis sa semaine à Majorque, où il a pu profiter des conseils de Toni Nadal mais également de Rafa, Alexander Zverev a remporté huit de ses neufs matchs. En quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati, il a même été excellent face à Ben Shelton qui restait sur neuf victoires consécutives.
« Je ne sais pas si c’est grâce aux conseils de Toni et Rafa qui lui ont dit d’être plus agressif et au travail qu’ils ont accompli à Majorque, mais je vois un Zverev renouvelé. Je ne sais pas, je vois quelque chose de différent dans son jeu et plus de punch dans ses coups. Faut‐il garder un œil sur Sascha ? », a souligné le journaliste espagnol José Moron sur le réseau social X.
No sé si habrá sido lo que le dijeron Toni y Rafa de que fuera más agresivo y el trabajo que hicieron en Mallorca, pero veo a un Zverev renovado.— José Morón (@jmgmoron) August 15, 2025
No sé, le veo un “algo” distinto en su juego y con un punch más en sus golpes.
¿Ojito con Sascha ? 🤔
Pour une place en finale, le numéro 3 mondial va désormais défier Carlos Alcaraz.
Publié le samedi 16 août 2025 à 11:18