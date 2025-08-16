Depuis sa semaine à Majorque, où il a pu profiter des conseils de Toni Nadal mais égale­ment de Rafa, Alexander Zverev a remporté huit de ses neufs matchs. En quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati, il a même été excellent face à Ben Shelton qui restait sur neuf victoires consé­cu­tives.

« Je ne sais pas si c’est grâce aux conseils de Toni et Rafa qui lui ont dit d’être plus agressif et au travail qu’ils ont accompli à Majorque, mais je vois un Zverev renou­velé. Je ne sais pas, je vois quelque chose de diffé­rent dans son jeu et plus de punch dans ses coups. Faut‐il garder un œil sur Sascha ? », a souligné le jour­na­liste espa­gnol José Moron sur le réseau social X.

¿Ojito con Sascha ? 🤔 — José Morón (@jmgmoron) August 15, 2025

Pour une place en finale, le numéro 3 mondial va désor­mais défier Carlos Alcaraz.