« Je ne sais pas si c'est grâce aux conseils de Toni et Rafa Nadal, qui lui ont dit d'être plus agressif, et au travail qu'ils ont accompli à Majorque, mais je vois un Zverev renou­velé », observe José Moron

Depuis sa semaine à Majorque, où il a pu profiter des conseils de Toni Nadal mais égale­ment de Rafa, Alexander Zverev a remporté huit de ses neufs matchs. En quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati, il a même été excellent face à Ben Shelton qui restait sur neuf victoires consé­cu­tives.

« Je ne sais pas si c’est grâce aux conseils de Toni et Rafa qui lui ont dit d’être plus agressif et au travail qu’ils ont accompli à Majorque, mais je vois un Zverev renou­velé. Je ne sais pas, je vois quelque chose de diffé­rent dans son jeu et plus de punch dans ses coups. Faut‐il garder un œil sur Sascha ? », a souligné le jour­na­liste espa­gnol José Moron sur le réseau social X. 

Pour une place en finale, le numéro 3 mondial va désor­mais défier Carlos Alcaraz. 

Publié le samedi 16 août 2025 à 11:18

