À 23 ans, Terence Atmane vit une semaine de rêve à Cincinnati. Passé par les quali­fi­ca­tions, le Français s’est offert coup sur coup Yoshihito Nishioka (130e), Flavio Cobolli (22e), Joao Fonseca (52e), Taylor Fritz (4e) et Holger Rune (9e). Une trajec­toire écla­tante qui lui ouvrira, dès lundi, les portes du top 100 mondial.

Jérôme Vlamynck, direc­teur sportif du club de Boulogne‐sur‐Mer et forma­teur d’Atmane entre ses 7 et 12 ans, a livré ses souve­nirs à L’Équipe.

« Dire a poste­riori ce qu’il allait devenir, c’est facile. Mais ce n’était pas possible de le dire à l’époque. On se dit qu’il va sûre­ment très bien jouer mais de‐là à se dire qu’il va faire ci ou ça, ce serait mentir. On voyait qu’il jouait bien mais il y en avait d’autres. Après c’est le travail, des matches‐tremplins. Il a eu des périodes diffi­ciles ces derniers temps et là il explose, c’est juste super pour lui. Je pense que ça va vrai­ment le propulser. »

Atmane va désor­mais tenter un nouvel exploit et pas des moindres face au numéro 1 mondial Jannik Sinner en demi‐finales ce samedi à 21h, heure française.