À 23 ans, Terence Atmane vit une semaine de rêve à Cincinnati. Passé par les qualifications, le Français s’est offert coup sur coup Yoshihito Nishioka (130e), Flavio Cobolli (22e), Joao Fonseca (52e), Taylor Fritz (4e) et Holger Rune (9e). Une trajectoire éclatante qui lui ouvrira, dès lundi, les portes du top 100 mondial.
Jérôme Vlamynck, directeur sportif du club de Boulogne‐sur‐Mer et formateur d’Atmane entre ses 7 et 12 ans, a livré ses souvenirs à L’Équipe.
« Dire a posteriori ce qu’il allait devenir, c’est facile. Mais ce n’était pas possible de le dire à l’époque. On se dit qu’il va sûrement très bien jouer mais de‐là à se dire qu’il va faire ci ou ça, ce serait mentir. On voyait qu’il jouait bien mais il y en avait d’autres. Après c’est le travail, des matches‐tremplins. Il a eu des périodes difficiles ces derniers temps et là il explose, c’est juste super pour lui. Je pense que ça va vraiment le propulser. »
Atmane va désormais tenter un nouvel exploit et pas des moindres face au numéro 1 mondial Jannik Sinner en demi‐finales ce samedi à 21h, heure française.
