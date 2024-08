Jiri Lehecka est revenu à la compé­ti­tion cette nuit à Cincinnati, lui qui n’avait plus jouer depuis le Masters 1000 de Madrid. Un retour victo­rieux puisque le Tchèque s’est défait de Mariano Navone en deux manches, 7–6(3), 6–3.

Heureux de pouvoir à nouveau jouer, Lehecka a expliqué à l’ATP à quel point sa période de conva­les­cence avait été contrai­gnante, et à quel point il atten­dait de pouvoir reprendre une raquette pour revenir sur les courts.

« Ma bles­sure était très grave, car je ne pouvait rien faire. Je pouvait juste m’al­longer. Je pouvait simple­ment marcher un peu. J’étais limité dans tous les mouve­ments normaux auxquels je suis habitué. Avoir une raquette dans la main n’était pas une option pour moi. Faire une simple course ou aller à la salle de sport n’était pas une option. Je n’étais pas capable de faire toutes ces choses, donc ce n’était pas facile pour moi, aussi menta­le­ment, car je suis une personne très active. Le plus impor­tant était donc de me sentir à nouveau en bonne santé et de ne plus ressentir de douleur, ce qui s’est produit aujourd’hui. Je n’avais plus aucune douleur. Je me sentais bien physi­que­ment sur le court, ce qui était la chose la plus impor­tante pour moi, et le fait d’avoir gagné n’était qu’un bonus. »