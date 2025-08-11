Pour son premier match depuis sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon, le 13 juillet dernier, Carlos Alcaraz a assuré l’essentiel en s’imposant en trois sets face à Damir Dzumhur au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.
« Partie moche de Carlitos. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais l’important pour lui, c’est que malgré une mauvaise performance, il a réussi à remporter la victoire. Il n’est jamais facile de reprendre une tournée après une pause. Il fallait gagner, et il a gagné. Demain sera un autre jour », a commenté le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
— José Morón (@jmgmoron) August 10, 2025
Pour une place en huitièmes de finale, Alcaraz affrontera le Serbe Hamad Medjedovic (72e mondial).
Publié le lundi 11 août 2025 à 10:08