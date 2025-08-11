Pour son premier match depuis sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon, le 13 juillet dernier, Carlos Alcaraz a assuré l’es­sen­tiel en s’im­po­sant en trois sets face à Damir Dzumhur au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

« Partie moche de Carlitos. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais l’im­por­tant pour lui, c’est que malgré une mauvaise perfor­mance, il a réussi à remporter la victoire. Il n’est jamais facile de reprendre une tournée après une pause. Il fallait gagner, et il a gagné. Demain sera un autre jour », a commenté le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

Partido feo de Carlitos. Las cosas como son.



Pero lo impor­tante para él es que, pese a no jugar bien, logra llevarse la victoria.



Nunca es fácil iniciar una gira después de un parón. Había que ganar, y se ganó. Mañana será otro día. pic.twitter.com/eLqvRr2T9E — José Morón (@jmgmoron) August 10, 2025

Pour une place en huitièmes de finale, Alcaraz affron­tera le Serbe Hamad Medjedovic (72e mondial).