AccueilATPATP - CincinnatiJosé Moron sur le retour d'Alcaraz : "Il faut dire les choses...
ATP - Cincinnati

José Moron sur le retour d’Alcaraz : « Il faut dire les choses comme elles sont, c’était un match moche de Carlos »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

6

Pour son premier match depuis sa défaite contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon, le 13 juillet dernier, Carlos Alcaraz a assuré l’es­sen­tiel en s’im­po­sant en trois sets face à Damir Dzumhur au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

« Partie moche de Carlitos. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais l’im­por­tant pour lui, c’est que malgré une mauvaise perfor­mance, il a réussi à remporter la victoire. Il n’est jamais facile de reprendre une tournée après une pause. Il fallait gagner, et il a gagné. Demain sera un autre jour », a commenté le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

Pour une place en huitièmes de finale, Alcaraz affron­tera le Serbe Hamad Medjedovic (72e mondial).

Publié le lundi 11 août 2025 à 10:08

Article précédent
Caroline Garcia, après sa défaite au deuxième tour : « Quand j’ai pris la déci­sion d’ar­rêter, ce n’était pas par rapport à mon niveau de tennis. Il y avait encore de bons matches et le niveau était là »
Article suivant
Rune sur Agassi : « On discute encore un peu au télé­phone. Il m’a aussi envoyé un message après mon match »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.