Battue par le Français Terence Atmane cette nuit, sur un score assez sévère, Holger Rune continue de décevoir.
Dans l’émission Sans filet, notre confrère Julien Varlet s’est exprimé sur les faiblesses du Danois. Et il n’a pas été des plus tendres avec l’actuel 9e mondial :
« Je trouve que tactiquement, c’est d’une pauvreté sans nom. Je ne comprends pas. Autant Terence a préparé son match et s’est dit ‘c’est comme ça que je dois jouer’, autant Holger, c’est pathétique. Je ne comprends pas qu’un joueur avec ses qualités joue aussi mal tactiquement. C’est un truc de dingue. »
Des propos qui en disent long sur les difficultés rencontrées par le jeune Danois ces derniers mois sur le circuit.
Pour rappel, Holger Rune réalise une saison plutôt moyenne pour ses standards, avec seulement un titre acquis en avril à l’ATP 500 de Barcelone.
On en attendait plus de Rune, qui continue de décevoir ses plus grands fans.
Publié le vendredi 15 août 2025 à 13:45