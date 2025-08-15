Battue par le Français Terence Atmane cette nuit, sur un score assez sévère, Holger Rune continue de décevoir.

Dans l’émis­sion Sans filet, notre confrère Julien Varlet s’est exprimé sur les faiblesses du Danois. Et il n’a pas été des plus tendres avec l’ac­tuel 9e mondial :

« Je trouve que tacti­que­ment, c’est d’une pauvreté sans nom. Je ne comprends pas. Autant Terence a préparé son match et s’est dit ‘c’est comme ça que je dois jouer’, autant Holger, c’est pathé­tique. Je ne comprends pas qu’un joueur avec ses qualités joue aussi mal tacti­que­ment. C’est un truc de dingue. »

Des propos qui en disent long sur les diffi­cultés rencon­trées par le jeune Danois ces derniers mois sur le circuit.

Pour rappel, Holger Rune réalise une saison plutôt moyenne pour ses stan­dards, avec seule­ment un titre acquis en avril à l’ATP 500 de Barcelone.

On en atten­dait plus de Rune, qui continue de déce­voir ses plus grands fans.