Après sa finale à Toronto, Karen Khachanov capi­ta­lise sur son excel­lente forme en ralliant les huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Il pour­rait retrouver Alexander Zverev qu’il avait battu en demi‐finale au Canada (6−3, 4–6, 7–6).

Occupant actuel­le­ment la onzième place à la race, le Russe a été ques­tionné sur la pers­pec­tive de disputer les Nitto ATP Finals. Le cham­pion de Paris Bercy 2018 a expliqué avec humi­lité que parti­ciper au tournoi des maîtres reste dans un coin de sa tête.

« Tout d’abord, le clas­se­ment en direct, c’est en direct. Tout dépendra quand même de la façon dont chacun jouera ici à Cincinnati, de la façon dont le tournoi se termi­nera. C’est pour­quoi, je préfère me concen­trer sur le match que je joue, sur chaque match. Je veux conti­nuer dans le même esprit, et bien sûr, cela ne saurait tarder, j’y pense quelque part. Mais, encore une fois, il ne faut pas seule­ment y penser, il faut essayer de le concré­tiser. Tout dépend donc de la façon dont vous allez jouer, de votre forme physique et de la manière dont vous allez conti­nuer », a souligné le 12e joueur mondial, dans des propos relayés par Championat.