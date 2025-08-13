Après sa finale à Toronto, Karen Khachanov capitalise sur son excellente forme en ralliant les huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Il pourrait retrouver Alexander Zverev qu’il avait battu en demi‐finale au Canada (6−3, 4–6, 7–6).
Occupant actuellement la onzième place à la race, le Russe a été questionné sur la perspective de disputer les Nitto ATP Finals. Le champion de Paris Bercy 2018 a expliqué avec humilité que participer au tournoi des maîtres reste dans un coin de sa tête.
« Tout d’abord, le classement en direct, c’est en direct. Tout dépendra quand même de la façon dont chacun jouera ici à Cincinnati, de la façon dont le tournoi se terminera. C’est pourquoi, je préfère me concentrer sur le match que je joue, sur chaque match. Je veux continuer dans le même esprit, et bien sûr, cela ne saurait tarder, j’y pense quelque part. Mais, encore une fois, il ne faut pas seulement y penser, il faut essayer de le concrétiser. Tout dépend donc de la façon dont vous allez jouer, de votre forme physique et de la manière dont vous allez continuer », a souligné le 12e joueur mondial, dans des propos relayés par Championat.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 15:15