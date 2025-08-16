AccueilATPATP - CincinnatiKhachanov fait passer un message : « Ce n’est pas rien que Sinner...
Khachanov fait passer un message : « Ce n’est pas rien que Sinner et Alcaraz aient sauté le Masters 1000 cana­dien. C’est proba­ble­ment plus facile pour eux de le faire car ils ont déjà gagné quelques Grands Chelems cette année mais il pour­rait être judi­cieux de réflé­chir à cela »

Karen Khachanov semble épuisé.

Le Russe, récent fina­liste du Masters 1000 de Toronto, était engagé cette semaine à Cincinnati.

Il a dû aban­donner lors de son match contre Alexander Zverev, proba­ble­ment en raison de l’enchaînement des matchs et de la fatigue, qui lui ont provoqué une gêne au dos.

Lors d’une confé­rence de presse, il est revenu sur son abandon et sur la surcharge du calendrier :

« Si l’on parle en général, notre calen­drier est assez chargé. Je ne veux pas me plaindre, mais lors de ces grands tour­nois, d’un côté, nous avons plus de jours pour nous reposer, mais de l’autre, le programme reste très intense, surchargé. Même après Wimbledon, je n’ai pas eu beau­coup de temps pour récu­pérer avant de commencer à préparer les surfaces dures. Je suis parti immé­dia­te­ment pour le Canada. Il est proba­ble­ment temps de regarder le calen­drier, ce n’est pas rien que Sinner et Alcaraz aient sauté le tournoi (l’Open du Canada). C’est proba­ble­ment plus facile pour eux de le faire, car ils ont déjà gagné quelques Grands Chelems cette année, mais encore une fois, il pour­rait être judi­cieux de réflé­chir à cela. »

Une ques­tion qui mérite d’être posée pour l’actuel 12e joueur mondial, que l’on devrait retrouver très prochai­ne­ment à l’US Open, s’il est remis de sa légère blessure.

Publié le samedi 16 août 2025 à 17:15

