Karen Khachanov semble épuisé.
Le Russe, récent finaliste du Masters 1000 de Toronto, était engagé cette semaine à Cincinnati.
Il a dû abandonner lors de son match contre Alexander Zverev, probablement en raison de l’enchaînement des matchs et de la fatigue, qui lui ont provoqué une gêne au dos.
Lors d’une conférence de presse, il est revenu sur son abandon et sur la surcharge du calendrier :
« Si l’on parle en général, notre calendrier est assez chargé. Je ne veux pas me plaindre, mais lors de ces grands tournois, d’un côté, nous avons plus de jours pour nous reposer, mais de l’autre, le programme reste très intense, surchargé. Même après Wimbledon, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour récupérer avant de commencer à préparer les surfaces dures. Je suis parti immédiatement pour le Canada. Il est probablement temps de regarder le calendrier, ce n’est pas rien que Sinner et Alcaraz aient sauté le tournoi (l’Open du Canada). C’est probablement plus facile pour eux de le faire, car ils ont déjà gagné quelques Grands Chelems cette année, mais encore une fois, il pourrait être judicieux de réfléchir à cela. »
Une question qui mérite d’être posée pour l’actuel 12e joueur mondial, que l’on devrait retrouver très prochainement à l’US Open, s’il est remis de sa légère blessure.
Publié le samedi 16 août 2025 à 17:15