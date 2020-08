Vainqueur de Bublik en deux manches 6-4, 6-4, le Russe a été solide. Il devra enchaîner ce jour face à Carreno Busta. L’Espagnol mène 2 à 1 dans leurs duels.

« C’était mon premier match en six mois et c’était un peu étrange pour tout le monde, avec les restrictions et pas de supporters. Mais cela a un vrai avantage, c’est que vous devez juste vous concentrer sur le tennis. Je ne m’attendais pas à jouer incroyablement bien, mais je me suis imposé, et je suis surtout très heureux que le circuit ait repris » a déclaré le Russe.

Face à Carreno Busta, Karen devra gommer quelques erreurs grossières pour espérer inquiéter l’Espagnol très convaincant au 1er tour.