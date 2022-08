Kyrgios : « Je ne pense pas que beaucoup de personnes aient réalisé ce que j’ai fait au cours des six derniers mois sans coach »

Vainqueur solide de Davidovich Fokina en deux manches (7–5, 6–4), Nick continue son bel été 2022.

En confé­rence de presse, plutôt calme, il a insisté sur un point précis : sa capa­cité à bien préparer ses matches alors même qu’il n’a pas de coach qui l’ac­com­pagne sur le tour.

« Pour bien préparer mes matchs, je fais mes recherches sur les adver­saires et je pense avoir une bonne tête pour cela. J’ai toujours regardé beau­coup de tennis depuis que je suis enfant et je connais les forces et les faiblesses de mes adver­saires. Je connais égale­ment mon style de jeu et je sais ce qui fonc­tionne pour moi. Je sais que, par exemple, contre des joueurs comme Medvedev, Fokina ou De Miñaur, si je me lance dans beau­coup de rallyes, je ne vais pas gagner beau­coup de points. Donc, je ne gagnerai pas le match. Contre ces adver­saires, je dois être agressif, raccourcir les points et faire du service‐volée. Ne pas avoir de coach a fonc­tionné pour moi. Je ne pense pas que beau­coup de personnes aient réalisé ce que j’ai fait au cours des six derniers mois sans coach »

Au prochain tour, l’Australien affron­tera Taylor Fritz, encore un match pop corn en perspective.

