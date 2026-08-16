Bousculé par Quentin Halys lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati, Alex de Minaur s’est finalement imposé au jeu décisif (1−6, 6–3, 7–6[4]), après s’être agacé.
Suite à une faute en coup droit sur balle de break à 4–4 dans le troisième set, le 8e joueur mondial n’a en effet pas pu contenir sa frustration et a balancé sa raquette contre le sol.
Un geste rare de la part de l’Australien, souvent calme et impassible sur le court.
Breaking rackets is so rare for De Minaur.— Tennis Masterr (@tennismasterr) August 15, 2026
Illustrates well where he his mentally and level wise nowadays… pic.twitter.com/lGRA3gBtLB
A noter qu’Alex de Minaur affrontera au troisième tour la sensation de Wimbledon, Arthur Féry (désormais 37e mondial).
Publié le dimanche 16 août 2026 à 11:58