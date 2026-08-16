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La colère inha­bi­tuelle d’Alex de Minaur lors de son duel contre le Français Halys

Par
Baptiste Mulatier
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United 2026 - Sydney - 02/01/2026 -

Bousculé par Quentin Halys lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati, Alex de Minaur s’est fina­le­ment imposé au jeu décisif (1−6, 6–3, 7–6[4]), après s’être agacé. 

Suite à une faute en coup droit sur balle de break à 4–4 dans le troi­sième set, le 8e joueur mondial n’a en effet pas pu contenir sa frus­tra­tion et a balancé sa raquette contre le sol. 

Un geste rare de la part de l’Australien, souvent calme et impas­sible sur le court. 

A noter qu’Alex de Minaur affron­tera au troi­sième tour la sensa­tion de Wimbledon, Arthur Féry (désor­mais 37e mondial). 

Publié le dimanche 16 août 2026 à 11:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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