Bousculé par Quentin Halys lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati, Alex de Minaur s’est fina­le­ment imposé au jeu décisif (1−6, 6–3, 7–6[4]), après s’être agacé.

Suite à une faute en coup droit sur balle de break à 4–4 dans le troi­sième set, le 8e joueur mondial n’a en effet pas pu contenir sa frus­tra­tion et a balancé sa raquette contre le sol.

Un geste rare de la part de l’Australien, souvent calme et impas­sible sur le court.

Breaking rackets is so rare for De Minaur.



Illustrates well where he his mentally and level wise nowa­days… pic.twitter.com/lGRA3gBtLB — Tennis Masterr (@tennismasterr) August 15, 2026

A noter qu’Alex de Minaur affron­tera au troi­sième tour la sensa­tion de Wimbledon, Arthur Féry (désor­mais 37e mondial).