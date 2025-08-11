Dans la nuit de ce lundi, Alexander Zverev a réussi son entrée en lice au Masters 1000 de Cincinnati en écartant sans difficulté l’Américain Nishesh Basavareddy (6−3, 6–3). Au micro de l’ATP, après sa prestation, le champion olympique 2021 a donné des détails sur sa programmation tardive. À en croire le numéro trois mondial, il s’agit d’une faveur du tournoi.
« J’ai demandé [un match en nocturne], car je viens de Toronto, où il fait beaucoup plus froid, et j’ai besoin de quelques jours pour m’habituer à la chaleur et aux conditions. Je suis content de ma victoire et satisfait de ma performance ».
Publié le lundi 11 août 2025 à 13:14