Dans la nuit de ce lundi, Alexander Zverev a réussi son entrée en lice au Masters 1000 de Cincinnati en écar­tant sans diffi­culté l’Américain Nishesh Basavareddy (6−3, 6–3). Au micro de l’ATP, après sa pres­ta­tion, le cham­pion olym­pique 2021 a donné des détails sur sa program­ma­tion tardive. À en croire le numéro trois mondial, il s’agit d’une faveur du tournoi.

« J’ai demandé [un match en nocturne], car je viens de Toronto, où il fait beau­coup plus froid, et j’ai besoin de quelques jours pour m’ha­bi­tuer à la chaleur et aux condi­tions. Je suis content de ma victoire et satis­fait de ma performance ».