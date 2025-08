Si Novak Djokovic ne cesse de rappeler que les tour­nois du Grand Chelem sont sa prio­rité, sa déci­sion de zapper le Masters 1000 de Cincinnati (du 7 au 18 août), reste malgré tout une surprise.

Le Serbe arri­vera donc à l’US Open (du 24 août au 7 septembre) sans aucun match offi­ciel depuis sa défaite en demi‐finales de Wimbledon face à Jannik Sinner. Et on l’ima­gine mal demander une wild card pour l’ATP 250 de Winston‐Salem, la semaine avant le Grand Chelem new‐yorkais.

Cincinnati update :

OUT : Djokovic, Korda, Djere, SE spot

IN : Nishioka, Tabilo, Gaston, McDonald

Next : Quinn