Carlos Alcaraz, qui a remporté cette nuit son huitième de finale contre Lucas Nardi, a semblé avoir un diffé­rend avec l’arbitre.

À un moment du match, il était visi­ble­ment en désac­cord avec l’ar­bitre de chaise, qui lui a demandé de couvrir le logo de sa bouteille d’eau Evian, une marque dont il est ambassadeur.

Carlos a refusé et lui a répondu :

alcaraz beefing with the umpire and refu­sing to put away the evian water bottles ijbol run him his check rn @evianwater



pic.twitter.com/tkqndMuZ5h — . (@stcrnights) August 14, 2025

« Tu sais que ça ne marche pas comme ça. C’était ta faute, c’est toujours ta faute, et je dois payer pour ça à cause de ta faute. »

Cet inci­dent a irrité Alcaraz sur le moment, mais ne l’a pas empêché de terminer son match et de s’imposer tran­quille­ment face à Lucas Nardi.

Une situa­tion rare pour le jeune Espagnol, habi­tuel­le­ment calme et concentré dans sa bulle.