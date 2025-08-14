AccueilATPATP - CincinnatiLa dispute entre Alcaraz et l’arbitre : "Tu sais que ça ne...
ATP - Cincinnati

La dispute entre Alcaraz et l’arbitre : « Tu sais que ça ne marche pas comme ça »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

2

Carlos Alcaraz, qui a remporté cette nuit son huitième de finale contre Lucas Nardi, a semblé avoir un diffé­rend avec l’arbitre.

À un moment du match, il était visi­ble­ment en désac­cord avec l’ar­bitre de chaise, qui lui a demandé de couvrir le logo de sa bouteille d’eau Evian, une marque dont il est ambassadeur. 

Carlos a refusé et lui a répondu :

« Tu sais que ça ne marche pas comme ça. C’était ta faute, c’est toujours ta faute, et je dois payer pour ça à cause de ta faute. »

Cet inci­dent a irrité Alcaraz sur le moment, mais ne l’a pas empêché de terminer son match et de s’imposer tran­quille­ment face à Lucas Nardi.

Une situa­tion rare pour le jeune Espagnol, habi­tuel­le­ment calme et concentré dans sa bulle.

Publié le jeudi 14 août 2025 à 12:18

Article précédent
La journée très spéciale de Zverev

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.