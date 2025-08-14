Carlos Alcaraz, qui a remporté cette nuit son huitième de finale contre Lucas Nardi, a semblé avoir un différend avec l’arbitre.
À un moment du match, il était visiblement en désaccord avec l’arbitre de chaise, qui lui a demandé de couvrir le logo de sa bouteille d’eau Evian, une marque dont il est ambassadeur.
Carlos a refusé et lui a répondu :
« Tu sais que ça ne marche pas comme ça. C’était ta faute, c’est toujours ta faute, et je dois payer pour ça à cause de ta faute. »
Cet incident a irrité Alcaraz sur le moment, mais ne l’a pas empêché de terminer son match et de s’imposer tranquillement face à Lucas Nardi.
Une situation rare pour le jeune Espagnol, habituellement calme et concentré dans sa bulle.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 12:18