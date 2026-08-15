Novak Djokovic faisait son entrée en lice ce soir à Cincinnati face à l’Argentin Thiago Agustín Tirante.

Dans un match qui semblait pour­tant bien maîtrisé, le Serbe rempor­tait tran­quille­ment le premier set, 6–2, avant que la situa­tion ne se complique sérieusement.

Après un jeu mara­thon de plus de 25 points disputé à 1–1 dans la deuxième manche, Djokovic a connu une impor­tante baisse de régime physique, visi­ble­ment victime d’un coup de chaud.

« He was lite­rally down on the ground » 🤯



How does @DjokerNole win this game 🤔#CincyTennis pic.twitter.com/tkpyy8xF4q — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2026

En diffi­culté et beau­coup moins mobile sur le court, il s’est fina­le­ment retrouvé embarqué dans un troi­sième set où il doit désor­mais lutter pour tenter de s’en sortir…