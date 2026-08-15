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La grosse alerte physique pour Novak Djokovic, le Serbe est à terre !

Par
Antoine Touchard
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Novak Djokovic faisait son entrée en lice ce soir à Cincinnati face à l’Argentin Thiago Agustín Tirante. 

Dans un match qui semblait pour­tant bien maîtrisé, le Serbe rempor­tait tran­quille­ment le premier set, 6–2, avant que la situa­tion ne se complique sérieusement. 

Après un jeu mara­thon de plus de 25 points disputé à 1–1 dans la deuxième manche, Djokovic a connu une impor­tante baisse de régime physique, visi­ble­ment victime d’un coup de chaud. 

En diffi­culté et beau­coup moins mobile sur le court, il s’est fina­le­ment retrouvé embarqué dans un troi­sième set où il doit désor­mais lutter pour tenter de s’en sortir…

Publié le samedi 15 août 2026 à 22:41

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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