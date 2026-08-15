Novak Djokovic faisait son entrée en lice ce soir à Cincinnati face à l’Argentin Thiago Agustín Tirante.
Dans un match qui semblait pourtant bien maîtrisé, le Serbe remportait tranquillement le premier set, 6–2, avant que la situation ne se complique sérieusement.
Après un jeu marathon de plus de 25 points disputé à 1–1 dans la deuxième manche, Djokovic a connu une importante baisse de régime physique, visiblement victime d’un coup de chaud.
En difficulté et beaucoup moins mobile sur le court, il s’est finalement retrouvé embarqué dans un troisième set où il doit désormais lutter pour tenter de s’en sortir…
Publié le samedi 15 août 2026 à 22:41