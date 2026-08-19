Daniil Medvedev dans ses oeuvres.

Battu par Brandon Nakashima (6–7[3], 7–6[4], 6–1) après avoir manqué trois balles de match d’af­filée sur le service de son adver­saire à 5–4 dans la deuxième manche, le Russe a vécu un match très frustrant.

La preuve en images avec ce premier jet de raquette contre les panneaux publicitaires.

Et ce coup de pied donné en fond de court également.

daniil medvedev today :

0–3 on MP

1–11 on break points

2 broken screens pic.twitter.com/gIbvmp3UyK — geor­ge­kova (@geogekovita) August 18, 2026

Déjà demi‐finaliste à Washington et Montréal, Brandon Nakashima, 22e mondial, pour­suit lui son bel été en se quali­fiant pour les huitièmes de finale à Cincinnati.