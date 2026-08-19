Daniil Medvedev dans ses oeuvres.
Battu par Brandon Nakashima (6–7[3], 7–6[4], 6–1) après avoir manqué trois balles de match d’affilée sur le service de son adversaire à 5–4 dans la deuxième manche, le Russe a vécu un match très frustrant.
La preuve en images avec ce premier jet de raquette contre les panneaux publicitaires.
classic medvedev bro i’m crying😭😭 pic.twitter.com/Kh2Snz0tGn— immageek (@immageekk) August 18, 2026
Et ce coup de pied donné en fond de court également.
daniil medvedev today :— georgekova (@geogekovita) August 18, 2026
0–3 on MP
1–11 on break points
2 broken screens pic.twitter.com/gIbvmp3UyK
Déjà demi‐finaliste à Washington et Montréal, Brandon Nakashima, 22e mondial, poursuit lui son bel été en se qualifiant pour les huitièmes de finale à Cincinnati.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 09:58