Accueil ATP ATP - Cincinnati

La grosse frus­tra­tion de Medvedev, qui a manqué trois balles de match

Par
Baptiste Mulatier
-
129

Daniil Medvedev dans ses oeuvres. 

Battu par Brandon Nakashima (6–7[3], 7–6[4], 6–1) après avoir manqué trois balles de match d’af­filée sur le service de son adver­saire à 5–4 dans la deuxième manche, le Russe a vécu un match très frustrant. 

La preuve en images avec ce premier jet de raquette contre les panneaux publicitaires. 

Et ce coup de pied donné en fond de court également. 

Déjà demi‐finaliste à Washington et Montréal, Brandon Nakashima, 22e mondial, pour­suit lui son bel été en se quali­fiant pour les huitièmes de finale à Cincinnati. 

Publié le mercredi 19 août 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥