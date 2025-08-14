Alexander Zverev a connu un mercredi 13 août pas comme les autres.
En effet, l’Allemand s’est imposé lors de ses deux matchs de la journée.
Dans un premier temps, il est revenu après l’interruption de son match contre Brandon Nakashima pour remporter un seul et unique jeu pour conclure la partie.
Lors de la conférence de presse d’après‐match, il est revenu sur ses sensations après cette journée :
« Ce n’est jamais agréable de terminer un match à 5–4 quand on sert pour le match. Mais je me suis dit que mon adversaire était dans une situation pire. Et donc, ce fut une bonne journée de travail, deux victoires en une seule. »
Lors de son second match de la journée, pour atteindre les quarts de finale, il s’est imposé par abandon contre Karen Khachanov, 7–5, 3–0.
Il va désormais bénéficier d’un jour de repos qui lui fera le plus grand bien, en attendant de connaître son adversaire en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati : le vainqueur du match entre Shelton et Lehecka.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 11:45