ATP - Cincinnati

La journée très spéciale de Zverev

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

6

Alexander Zverev a connu un mercredi 13 août pas comme les autres.

En effet, l’Allemand s’est imposé lors de ses deux matchs de la journée.

Dans un premier temps, il est revenu après l’interruption de son match contre Brandon Nakashima pour remporter un seul et unique jeu pour conclure la partie.

Lors de la confé­rence de presse d’après‐match, il est revenu sur ses sensa­tions après cette journée :

« Ce n’est jamais agréable de terminer un match à 5–4 quand on sert pour le match. Mais je me suis dit que mon adver­saire était dans une situa­tion pire. Et donc, ce fut une bonne journée de travail, deux victoires en une seule. »

Lors de son second match de la journée, pour atteindre les quarts de finale, il s’est imposé par abandon contre Karen Khachanov, 7–5, 3–0.

Il va désor­mais béné­fi­cier d’un jour de repos qui lui fera le plus grand bien, en atten­dant de connaître son adver­saire en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati : le vain­queur du match entre Shelton et Lehecka.

Publié le jeudi 14 août 2025 à 11:45

