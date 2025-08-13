Insatisfait après sa victoire contre Gabriel Diallo en seizièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, Jannik Sinner s’est empressé de réserver un court d’entraînement afin de travailler son service. Une atti­tude qui en dit long sur sa menta­lité selon le jour­na­liste Dario Puppo, dont les propos sont relayés par OA Sport :

« La menta­lité de Sinner est telle que même à l’en­traî­ne­ment, il ne veut pas faire la moindre erreur. C’est pour­quoi, à la fin de son dernier match, malgré l’heure tardive, il a tenu à améliorer un peu son service avant de s’y remettre le lendemain. »

En huitièmes de finale, le numéro 1 mondial affron­tera le Français Adrian Mannarino, auteur d’un magni­fique parcours dans l’Ohio.