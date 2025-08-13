Insatisfait après sa victoire contre Gabriel Diallo en seizièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, Jannik Sinner s’est empressé de réserver un court d’entraînement afin de travailler son service. Une attitude qui en dit long sur sa mentalité selon le journaliste Dario Puppo, dont les propos sont relayés par OA Sport :
« La mentalité de Sinner est telle que même à l’entraînement, il ne veut pas faire la moindre erreur. C’est pourquoi, à la fin de son dernier match, malgré l’heure tardive, il a tenu à améliorer un peu son service avant de s’y remettre le lendemain. »
En huitièmes de finale, le numéro 1 mondial affrontera le Français Adrian Mannarino, auteur d’un magnifique parcours dans l’Ohio.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 12:40