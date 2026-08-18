Le talent de Rafael Jodar sur le court ne fait plus aucun doute pour les obser­va­teurs de la petite balle jaune, mais une ombre au tableau commen­çait à germer. Le onzième joueur mondial accu­mu­lait les polé­miques, après son alter­ca­tion avec une ramas­seuse de balles à Roland‐Garros et ses lacets défaits.

Ce dernier fait d’armes reproché à l’Espagnol s’est repro­duit à de nombreuses reprises, contre Taylor Fritz en finale de Washington et aussi à Montréal dans le dernier carré contre Brandon Nakashima. Le tout, dans les moments les plus brûlants des matchs. De quoi nourrir les suppo­si­tions que le Madrilène cher­chait à casser le rythme. Une atti­tude que certains médias commencent à pointer du doigt.

Dernièrement contre Denis Shapovalov pour son entrée en lice à Cincinnati, le prodige avait encore vu ses lacets lui faire défaut dans le troi­sième set, mené 5–1, avant une formi­dable remontée de six jeux consé­cu­tifs. Le Canadien avait eu une petite expli­ca­tion avec le concerné au terme de la rencontre.

Face au torrent de critiques, Jodar a répondu de manière amusante. Lors de son match contre Alejandro Tabilo, le joueur est apparu sur le court muni d’un sac remplit de paires de chaus­sures. L’Espagnol a pris des précau­tions, en cas de nouvelles mésa­ven­tures avec ses lacets.

Rafa Jodar came prepared with an entire bag of shoes today against Tabilo in Cincinnati



😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/7r1mWobY2h — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 17, 2026

Vainqueur facile du Chilien (6−2, 6–1), il sera opposé à Flavio Cobolli au prochain tour.