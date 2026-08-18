Le talent de Rafael Jodar sur le court ne fait plus aucun doute pour les observateurs de la petite balle jaune, mais une ombre au tableau commençait à germer. Le onzième joueur mondial accumulait les polémiques, après son altercation avec une ramasseuse de balles à Roland‐Garros et ses lacets défaits.
Ce dernier fait d’armes reproché à l’Espagnol s’est reproduit à de nombreuses reprises, contre Taylor Fritz en finale de Washington et aussi à Montréal dans le dernier carré contre Brandon Nakashima. Le tout, dans les moments les plus brûlants des matchs. De quoi nourrir les suppositions que le Madrilène cherchait à casser le rythme. Une attitude que certains médias commencent à pointer du doigt.
Dernièrement contre Denis Shapovalov pour son entrée en lice à Cincinnati, le prodige avait encore vu ses lacets lui faire défaut dans le troisième set, mené 5–1, avant une formidable remontée de six jeux consécutifs. Le Canadien avait eu une petite explication avec le concerné au terme de la rencontre.
Face au torrent de critiques, Jodar a répondu de manière amusante. Lors de son match contre Alejandro Tabilo, le joueur est apparu sur le court muni d’un sac remplit de paires de chaussures. L’Espagnol a pris des précautions, en cas de nouvelles mésaventures avec ses lacets.
Rafa Jodar came prepared with an entire bag of shoes today against Tabilo in Cincinnati— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 17, 2026
😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/7r1mWobY2h
Vainqueur facile du Chilien (6−2, 6–1), il sera opposé à Flavio Cobolli au prochain tour.
Publié le mardi 18 août 2026 à 09:48