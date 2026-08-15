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La sensa­tion de Wimbledon de retour : « Ces deux semaines ont vrai­ment changé ma vie »

Par
Baptiste Mulatier
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Grande surprise de Wimbledon où il s’est hissé jusqu’en demi‐finales, avant d’être stoppé par Alexander Zverev, Arthur Féry fait son retour à la compé­ti­tion à Cincinnati cette semaine, avec un tout autre statut. 

Le Britannique, né en France, occupe aujourd’hui le 37e rang mondial et affron­tera en tant que tête de série l’Australien James Duckworth (86e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour. 

« Je pense que ces deux semaines ont vrai­ment changé ma vie. C’est un résultat incroyable, auquel je ne m’at­ten­dais abso­lu­ment pas. Mais, bien sûr, je suis très fier de cette réus­site et recon­nais­sant que toutes les pièces du puzzle se soient mises en place en même temps. Et main­te­nant, j’ai hâte de retourner sur le circuit et de commencer ce tournoi », a déclaré le joueur de 24 ans dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le samedi 15 août 2026 à 14:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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