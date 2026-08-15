Grande surprise de Wimbledon où il s’est hissé jusqu’en demi‐finales, avant d’être stoppé par Alexander Zverev, Arthur Féry fait son retour à la compé­ti­tion à Cincinnati cette semaine, avec un tout autre statut.

Le Britannique, né en France, occupe aujourd’hui le 37e rang mondial et affron­tera en tant que tête de série l’Australien James Duckworth (86e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour.

« Je pense que ces deux semaines ont vrai­ment changé ma vie. C’est un résultat incroyable, auquel je ne m’at­ten­dais abso­lu­ment pas. Mais, bien sûr, je suis très fier de cette réus­site et recon­nais­sant que toutes les pièces du puzzle se soient mises en place en même temps. Et main­te­nant, j’ai hâte de retourner sur le circuit et de commencer ce tournoi », a déclaré le joueur de 24 ans dans des propos relayés par Punto de Break.