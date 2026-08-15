Grande surprise de Wimbledon où il s’est hissé jusqu’en demi‐finales, avant d’être stoppé par Alexander Zverev, Arthur Féry fait son retour à la compétition à Cincinnati cette semaine, avec un tout autre statut.
Le Britannique, né en France, occupe aujourd’hui le 37e rang mondial et affrontera en tant que tête de série l’Australien James Duckworth (86e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour.
« Je pense que ces deux semaines ont vraiment changé ma vie. C’est un résultat incroyable, auquel je ne m’attendais absolument pas. Mais, bien sûr, je suis très fier de cette réussite et reconnaissant que toutes les pièces du puzzle se soient mises en place en même temps. Et maintenant, j’ai hâte de retourner sur le circuit et de commencer ce tournoi », a déclaré le joueur de 24 ans dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le samedi 15 août 2026 à 14:42