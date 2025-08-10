Alejandro Davidovich Fokina est un joueur surprenant.

L’Espagnol, qui avant l’enchaînement Toronto–Cincinnati sortait d’une belle semaine à l’ATP 500 de Washington, où il était passé tout près du titre, traverse désor­mais une période difficile.

IMPROBABLE 😳



Alors qu’il menait 7–6, 4–0 (30−0), Alejandro Davidovich Fokina, malade, ABANDONNE après avoir perdu cinq jeux consé­cu­tifs contre Joao Fonseca. 🤕



Le Brésilien atteint le troi­sième tour au Masters 1000 de Cincinnati. 🇧🇷 pic.twitter.com/T3yxPXXAQe — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 9, 2025

En effet, cette nuit avait lieu son premier tour contre le jeune Joao Fonseca, un match promet­teur entre deux joueurs fougueux.

Mais ce qui a surtout marqué cette rencontre, c’est l’abandon du joueur espa­gnol après avoir remporté le premier set et mené 4–0 dans le second.

Il a ensuite enchaîné la perte de cinq jeux consé­cu­tifs avant de se retirer, appa­rem­ment malade.

Ce forfait est le deuxième pour Davidovich Fokina, après celui contre Andrey Rublev à Toronto la semaine passée.