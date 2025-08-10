Alejandro Davidovich Fokina est un joueur surprenant.
L’Espagnol, qui avant l’enchaînement Toronto–Cincinnati sortait d’une belle semaine à l’ATP 500 de Washington, où il était passé tout près du titre, traverse désormais une période difficile.
En effet, cette nuit avait lieu son premier tour contre le jeune Joao Fonseca, un match prometteur entre deux joueurs fougueux.
Mais ce qui a surtout marqué cette rencontre, c’est l’abandon du joueur espagnol après avoir remporté le premier set et mené 4–0 dans le second.
Il a ensuite enchaîné la perte de cinq jeux consécutifs avant de se retirer, apparemment malade.
Ce forfait est le deuxième pour Davidovich Fokina, après celui contre Andrey Rublev à Toronto la semaine passée.
