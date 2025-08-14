Après son match marathon de 3 h 28 contre Alexei Popyrin (7−6, 6–7, 5–7), Andrey Rublev était surpris d’enchaîner avec les huitièmes de finale sans un jour de repos. Du moins, c’est ce que le onzième joueur mondial rapporte sur le court, après sa victoire facile contre Francisco Comesana (6−2, 6–3).
« and we were going to the hotel back in the car and my coach is telling me no you’re playing tmmr i was like no way »— i (@atpobsessed) August 14, 2025
he’s just like me i thought they’d have a day off too 😭 pic.twitter.com/InmUyxvU1b
« Je ne savais pas que j’allais jouer aujourd’hui, parce qu’à Toronto, ils jouent jusqu’aux quarts de finale avec un jour de repos entre les deux, alors j’étais sûr que j’aurais au moins un jour pour me détendre après ce match difficile, un jour de repos, parfait, et puis on est retournés à l’hôtel en voiture et mon entraîneur m’a dit ; « non, tu joues demain », et j’étais genre : « pas question ». Et c’est reparti, sans même me laisser le temps de respirer ».
Ce vendredi, le Russe croisera la route de Carlos Alcaraz pour tenter de rallier le dernier carré du Masters 1000 de Cincinnati.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 18:15