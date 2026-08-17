Quart de finaliste à Montréal et qualifié pour le troisième tour à Cincinnati, Arthur Fils a fait le point sur son état de forme dans des propos relayés par L’Equipe.
« Après Wimbledon, je n’étais pas en grande forme. J’avais joué parce que je devais jouer, parce que ça faisait longtemps que je n’avais pas joué en Grand Chelem… Je pense qu’on a tout bien fait ensuite, même si je n’étais pas encore à 100 % à Washington (nouvelle alerte au niveau d’une hanche, défaite contre Jodar sur la même score qu’à Montréal). Mais à Montréal et ici, j’ai trouvé le bon rythme et ça fait du bien. »
Pour tenter de se qualifier en huitièmes de finale dans l’Ohio, le 21e joueur mondial affrontera le Tchèque Jiri Lehecka, 14e mondial. Les deux hommes se sont déjà affrontés cinq fois, avec un léger avantage pour le Français (trois victoires à deux).
Publié le lundi 17 août 2026 à 16:32