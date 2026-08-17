Quart de fina­liste à Montréal et qualifié pour le troi­sième tour à Cincinnati, Arthur Fils a fait le point sur son état de forme dans des propos relayés par L’Equipe.

« Après Wimbledon, je n’étais pas en grande forme. J’avais joué parce que je devais jouer, parce que ça faisait long­temps que je n’avais pas joué en Grand Chelem… Je pense qu’on a tout bien fait ensuite, même si je n’étais pas encore à 100 % à Washington (nouvelle alerte au niveau d’une hanche, défaite contre Jodar sur la même score qu’à Montréal). Mais à Montréal et ici, j’ai trouvé le bon rythme et ça fait du bien. »

Pour tenter de se quali­fier en huitièmes de finale dans l’Ohio, le 21e joueur mondial affron­tera le Tchèque Jiri Lehecka, 14e mondial. Les deux hommes se sont déjà affrontés cinq fois, avec un léger avan­tage pour le Français (trois victoires à deux).