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L’aveu d’Arthur Fils : « Après Wimbledon, je n’étais pas en grande forme. J’avais joué parce que je devais jouer »

Par
Baptiste Mulatier
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Quart de fina­liste à Montréal et qualifié pour le troi­sième tour à Cincinnati, Arthur Fils a fait le point sur son état de forme dans des propos relayés par L’Equipe.

« Après Wimbledon, je n’étais pas en grande forme. J’avais joué parce que je devais jouer, parce que ça faisait long­temps que je n’avais pas joué en Grand Chelem… Je pense qu’on a tout bien fait ensuite, même si je n’étais pas encore à 100 % à Washington (nouvelle alerte au niveau d’une hanche, défaite contre Jodar sur la même score qu’à Montréal). Mais à Montréal et ici, j’ai trouvé le bon rythme et ça fait du bien. »

Pour tenter de se quali­fier en huitièmes de finale dans l’Ohio, le 21e joueur mondial affron­tera le Tchèque Jiri Lehecka, 14e mondial. Les deux hommes se sont déjà affrontés cinq fois, avec un léger avan­tage pour le Français (trois victoires à deux). 

Publié le lundi 17 août 2026 à 16:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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