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L’aveu de Gaël Monfils après sa défaite au premier tour : « Ce n’est même pas explicable… »

Par
Baptiste Mulatier
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Indians Wells - USA - 07/03/2026

Gaël Monfils, qui prendra sa retraite après le Rolex Paris Masters en octobre prochain, a expliqué à L’Equipe comment il vivait les derniers mois de sa carrière après sa défaite contre Rinky Hijikata au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 7–6, 6–3).

« Il y a eu une période dure. Quand je dis période dure, c’est neuf pour moi. Roland‐Garros, ça m’a… Si ça m’a pompé trop d’énergie ? Ce n’est même pas expli­cable. En fait, ça m’a fait du bien de vrai­ment couper après. Une vraie, vraie coupure. Forcément, après, j’avais envie de m’en­traîner. Et puis j’adore cette tournée améri­caine. J’avais envie d’ar­river et de proposer du bon tennis. Après, quand je repense au match, je m’en veux parce que j’ai envie de faire mieux. J’avais envie de faire mieux à Montréal aussi. Je n’ai pas réussi, mais j’es­saie de me donner pour faire une bonne dernière tournée améri­caine. Il ne reste plus qu’un tournoi (l’US Open) et il compte beau­coup. J’espère y faire une bonne chose. Pas forcé­ment pour le tournoi, mais une belle chose pour moi. »

Publié le vendredi 14 août 2026 à 13:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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