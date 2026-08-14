Gaël Monfils, qui prendra sa retraite après le Rolex Paris Masters en octobre prochain, a expliqué à L’Equipe comment il vivait les derniers mois de sa carrière après sa défaite contre Rinky Hijikata au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 7–6, 6–3).

« Il y a eu une période dure. Quand je dis période dure, c’est neuf pour moi. Roland‐Garros, ça m’a… Si ça m’a pompé trop d’énergie ? Ce n’est même pas expli­cable. En fait, ça m’a fait du bien de vrai­ment couper après. Une vraie, vraie coupure. Forcément, après, j’avais envie de m’en­traîner. Et puis j’adore cette tournée améri­caine. J’avais envie d’ar­river et de proposer du bon tennis. Après, quand je repense au match, je m’en veux parce que j’ai envie de faire mieux. J’avais envie de faire mieux à Montréal aussi. Je n’ai pas réussi, mais j’es­saie de me donner pour faire une bonne dernière tournée améri­caine. Il ne reste plus qu’un tournoi (l’US Open) et il compte beau­coup. J’espère y faire une bonne chose. Pas forcé­ment pour le tournoi, mais une belle chose pour moi. »