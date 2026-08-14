Gaël Monfils, qui prendra sa retraite après le Rolex Paris Masters en octobre prochain, a expliqué à L’Equipe comment il vivait les derniers mois de sa carrière après sa défaite contre Rinky Hijikata au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 7–6, 6–3).
« Il y a eu une période dure. Quand je dis période dure, c’est neuf pour moi. Roland‐Garros, ça m’a… Si ça m’a pompé trop d’énergie ? Ce n’est même pas explicable. En fait, ça m’a fait du bien de vraiment couper après. Une vraie, vraie coupure. Forcément, après, j’avais envie de m’entraîner. Et puis j’adore cette tournée américaine. J’avais envie d’arriver et de proposer du bon tennis. Après, quand je repense au match, je m’en veux parce que j’ai envie de faire mieux. J’avais envie de faire mieux à Montréal aussi. Je n’ai pas réussi, mais j’essaie de me donner pour faire une bonne dernière tournée américaine. Il ne reste plus qu’un tournoi (l’US Open) et il compte beaucoup. J’espère y faire une bonne chose. Pas forcément pour le tournoi, mais une belle chose pour moi. »
Publié le vendredi 14 août 2026 à 13:29