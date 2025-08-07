De passage devant les caméras de Tennis TV à quelques jours de son entrée en lice sur le Masters 1000 de Cincinnati où il sera opposé à son compatriote, Matteo Arnaldi, ou le Français, Benjamin Bonzi, Lorenzo Musetti a reconnu qu’il n’était pas encore tout à fait l’aise sur le ciment américain.
« C’est agréable d’être de retour ici à Cincinnati, d’ailleurs il y a eu beaucoup de changements et d’améliorations ici dans le tournoi cette année, même des conditions légèrement différentes qui peuvent m’aider. C’est une surface sur laquelle je ne me sens pas encore à mon meilleur niveau, mais le fait d’avoir joué avant ce tournoi me donne l’espoir de pouvoir m’adapter le mieux possible. L’objectif est de faire de mon mieux dans ce Masters 1000 où je n’ai jamais obtenu de bons résultats et d’essayer ensuite de me préparer au mieux pour l’US Open. »
Publié le jeudi 7 août 2025 à 15:28