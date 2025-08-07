De passage devant les caméras de Tennis TV à quelques jours de son entrée en lice sur le Masters 1000 de Cincinnati où il sera opposé à son compa­triote, Matteo Arnaldi, ou le Français, Benjamin Bonzi, Lorenzo Musetti a reconnu qu’il n’était pas encore tout à fait l’aise sur le ciment américain.

« C’est agréable d’être de retour ici à Cincinnati, d’ailleurs il y a eu beau­coup de chan­ge­ments et d’amé­lio­ra­tions ici dans le tournoi cette année, même des condi­tions légè­re­ment diffé­rentes qui peuvent m’aider. C’est une surface sur laquelle je ne me sens pas encore à mon meilleur niveau, mais le fait d’avoir joué avant ce tournoi me donne l’es­poir de pouvoir m’adapter le mieux possible. L’objectif est de faire de mon mieux dans ce Masters 1000 où je n’ai jamais obtenu de bons résul­tats et d’es­sayer ensuite de me préparer au mieux pour l’US Open. »