Alexander Zverev l’a répété à plusieurs reprises, sa défaite en finale de l’Open d’Australie contre Jannik Sinner lui a asséné un véritable coup de massue. Avant d’affronter Carlos Alcaraz, le numéro trois mondial était revenu sur son état mental en conférence de presse.
« Je me sens parfois très seul. Je lutte mentalement. Je le dis depuis l’Open d’Australie. J’ai pris une longue pause après Wimbledon, ce que je n’avais pas fait depuis très longtemps, et j’en avais vraiment besoin. Je ne me suis pas entraîné, je n’ai fait aucun travail physique, je n’ai pas joué au tennis pendant longtemps, ce qui était la meilleure chose à faire pour moi. J’ai profité de cette période pour me libérer l’esprit et j’ai également bénéficié d’une aide professionnelle. Je suis heureux d’être de retour sur le court », a commenté le triple finaliste en Grand Chelem, dans des propos rapportés par Tennis 365.
Publié le dimanche 17 août 2025 à 14:07