Alexander Zverev l’a répété à plusieurs reprises, sa défaite en finale de l’Open d’Australie contre Jannik Sinner lui a asséné un véri­table coup de massue. Avant d’af­fronter Carlos Alcaraz, le numéro trois mondial était revenu sur son état mental en confé­rence de presse.

« Je me sens parfois très seul. Je lutte menta­le­ment. Je le dis depuis l’Open d’Australie. J’ai pris une longue pause après Wimbledon, ce que je n’avais pas fait depuis très long­temps, et j’en avais vrai­ment besoin. Je ne me suis pas entraîné, je n’ai fait aucun travail physique, je n’ai pas joué au tennis pendant long­temps, ce qui était la meilleure chose à faire pour moi. J’ai profité de cette période pour me libérer l’es­prit et j’ai égale­ment béné­ficié d’une aide profes­sion­nelle. Je suis heureux d’être de retour sur le court », a commenté le triple fina­liste en Grand Chelem, dans des propos rapportés par Tennis 365.