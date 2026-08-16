Battu par Thiago Agustin Tirante (50e mondial) dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 6–4, 6–4), Novak Djokovic a surtout inquiété par son état physique. Longtemps diminué au cours de la rencontre, le Serbe de 39 ans a livré une confi­dence préoc­cu­pante au média serbe Sportklub après sa défaite.

« Avant toute chose, je féli­cite mon adver­saire. Sincèrement, ce n’a pas été un match agréable pour moi. C’est ainsi que je me suis senti. Ce n’est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. C’est comme ça. Les condi­tions ne sont pas le problème. C’est simple­ment un problème de santé qui me gêne depuis plusieurs années. Cela me cause beau­coup de problèmes, surtout quand il fait chaud et humide. Je savais que ces condi­tions allaient me desservir, mais il y a aussi d’autres choses : les nerfs et tout ce qu’im­plique un match comme celui‐ci. Tout cela aggrave encore plus la situa­tion et c’est ce qui s’est passé. »

Novak Djokovic va désor­mais se tourner vers l’US Open (30 août au 13 septembre), avec une prépa­ra­tion forcé­ment perturbée et de nouvelles inter­ro­ga­tions autour de son état physique.