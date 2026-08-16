Battu par Thiago Agustin Tirante (50e mondial) dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 6–4, 6–4), Novak Djokovic a surtout inquiété par son état physique. Longtemps diminué au cours de la rencontre, le Serbe de 39 ans a livré une confidence préoccupante au média serbe Sportklub après sa défaite.
« Avant toute chose, je félicite mon adversaire. Sincèrement, ce n’a pas été un match agréable pour moi. C’est ainsi que je me suis senti. Ce n’est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. C’est comme ça. Les conditions ne sont pas le problème. C’est simplement un problème de santé qui me gêne depuis plusieurs années. Cela me cause beaucoup de problèmes, surtout quand il fait chaud et humide. Je savais que ces conditions allaient me desservir, mais il y a aussi d’autres choses : les nerfs et tout ce qu’implique un match comme celui‐ci. Tout cela aggrave encore plus la situation et c’est ce qui s’est passé. »
Novak Djokovic va désormais se tourner vers l’US Open (30 août au 13 septembre), avec une préparation forcément perturbée et de nouvelles interrogations autour de son état physique.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 08:04