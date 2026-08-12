Alexander Zverev sera, avec Novak Djokovic, la tête d’af­fiche du Masters 1000 de Cincinnati en l’ab­sence de Sinner et d’Alcaraz.

L’Allemand, tête de série numéro un du prochain rendez‐vous de la saison sur le circuit, est revenu sur la physio­nomie du tournoi de l’Ohio et sur les chances des autres joueurs du circuit de remporter le tournoi lorsque Carlitos et Jannik sont absents :

« Je pense que cela change un peu les choses, surtout l’absence de Jannik. Il a prati­que­ment remporté tous les Masters auxquels il a parti­cipé cette année. Pour moi, cela ne change pas grand‐chose. Je veux toujours me mesurer aux meilleurs. Je veux toujours jouer contre les meilleurs et, je l’espère, réussir à déve­lopper mon tennis, mieux jouer qu’au Canada et voir jusqu’où je peux aller dans ce tournoi. Remporter un Grand Chelem apporte forcé­ment de la confiance. Cela procure aussi une certaine satis­fac­tion. Pour moi, c’est formi­dable, mais c’est désor­mais un peu du passé. Je suis ici avec l’espoir de bien jouer et d’obtenir de bons résul­tats sur dur. »

Des mots forts qui rappellent les résul­tats affo­lants que Sinner a pu obtenir ces derniers mois.

Une belle occa­sion pour Zverev de s’im­poser à Cincinnati, s’il parvient à hausser son niveau de jeu par rapport à celui affiché lors de sa défaite au deuxième tour face à Tallon Griekspoor.