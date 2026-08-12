Alexander Zverev sera, avec Novak Djokovic, la tête d’affiche du Masters 1000 de Cincinnati en l’absence de Sinner et d’Alcaraz.
L’Allemand, tête de série numéro un du prochain rendez‐vous de la saison sur le circuit, est revenu sur la physionomie du tournoi de l’Ohio et sur les chances des autres joueurs du circuit de remporter le tournoi lorsque Carlitos et Jannik sont absents :
« Je pense que cela change un peu les choses, surtout l’absence de Jannik. Il a pratiquement remporté tous les Masters auxquels il a participé cette année. Pour moi, cela ne change pas grand‐chose. Je veux toujours me mesurer aux meilleurs. Je veux toujours jouer contre les meilleurs et, je l’espère, réussir à développer mon tennis, mieux jouer qu’au Canada et voir jusqu’où je peux aller dans ce tournoi. Remporter un Grand Chelem apporte forcément de la confiance. Cela procure aussi une certaine satisfaction. Pour moi, c’est formidable, mais c’est désormais un peu du passé. Je suis ici avec l’espoir de bien jouer et d’obtenir de bons résultats sur dur. »
Des mots forts qui rappellent les résultats affolants que Sinner a pu obtenir ces derniers mois.
Une belle occasion pour Zverev de s’imposer à Cincinnati, s’il parvient à hausser son niveau de jeu par rapport à celui affiché lors de sa défaite au deuxième tour face à Tallon Griekspoor.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 14:46