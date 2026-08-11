Matteo Berrettini traverse depuis plusieurs mois une période difficile.

En effet, l’Italien, pas épargné par les bles­sures ces dernières saisons, ne semble toujours pas avoir retrouvé son meilleur niveau ni sa confiance.

Matteo, qui a atteint la 6e place mondiale, peine à retrouver ses meilleurs résul­tats, lui qui a égale­ment remporté dix titres sur le circuit ATP.

Dans une vidéo d’un entraî­ne­ment en prépa­ra­tion du Masters 1000 de Cincinnati, relayée par nos confrères de Tennis Channel, Berrettini n’a pas pu retenir sa frustration.

Plus de peur que de mal, puisque les tribunes étaient vides.

Une image que l’on n’aime pas voir de Matteo Berrettini, qui tentera de faire mieux après sa défaite au premier tour face à Mariano Navone au Masters 1000 de Montréal.