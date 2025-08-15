Ben Shelton est l’homme en forme de cette tournée américaine. Après s’être adjugé le Masters 1000 de Toronto, l’actuel sixième joueur mondial est encore en lice à Cincinnati pour réaliser un doublé plus réalisé depuis Rafael Nadal en 2013. En quart de finale, il croisera la route d’Alexander Zverev.
Questionné sur le plateau de Tennis Channel sur sa façon de rester concentré sur ces matchs, « Big Ben » a précisé ne plus avoir de compte Twitter depuis deux ans. Une sage décision, tant le réseau social d’Elon Musk est devenu la place privilégié des parieurs frustrés pour déverser leur haine. Il n’est pas rare d’observer des joueurs ou joueuses afficher les insultes répétées auxquels ils font face.
« Je fais du bon travail, je me souviens qu’il y a deux ans, j’ai supprimé Twitter de mon téléphone portable et cela a été la meilleure décision que j’ai prise dans ma vie. Aujourd’hui, deux ans ont passé et je n’ai plus jamais rien lu sur ce réseau social, je préfère regarder les temps forts de certains matchs, actuellement je regarde beaucoup de matchs de tennis que je regardais avant, que ce soit le tournoi auquel je participe ou même un tournoi Challenger qui se joue cette semaine‐là. J’ai une équipe qui m’aide à garder les pieds sur terre, ils ne laisseraient jamais mon ego prendre le dessus », a souligné l’Américain, dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le vendredi 15 août 2025 à 15:15