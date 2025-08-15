Ben Shelton est l’homme en forme de cette tournée améri­caine. Après s’être adjugé le Masters 1000 de Toronto, l’ac­tuel sixième joueur mondial est encore en lice à Cincinnati pour réaliser un doublé plus réalisé depuis Rafael Nadal en 2013. En quart de finale, il croi­sera la route d’Alexander Zverev.

Questionné sur le plateau de Tennis Channel sur sa façon de rester concentré sur ces matchs, « Big Ben » a précisé ne plus avoir de compte Twitter depuis deux ans. Une sage déci­sion, tant le réseau social d’Elon Musk est devenu la place privi­légié des parieurs frus­trés pour déverser leur haine. Il n’est pas rare d’ob­server des joueurs ou joueuses affi­cher les insultes répé­tées auxquels ils font face.

« Je fais du bon travail, je me souviens qu’il y a deux ans, j’ai supprimé Twitter de mon télé­phone portable et cela a été la meilleure déci­sion que j’ai prise dans ma vie. Aujourd’hui, deux ans ont passé et je n’ai plus jamais rien lu sur ce réseau social, je préfère regarder les temps forts de certains matchs, actuel­le­ment je regarde beau­coup de matchs de tennis que je regar­dais avant, que ce soit le tournoi auquel je parti­cipe ou même un tournoi Challenger qui se joue cette semaine‐là. J’ai une équipe qui m’aide à garder les pieds sur terre, ils ne lais­se­raient jamais mon ego prendre le dessus », a souligné l’Américain, dans des propos relayés par Punto de Break.