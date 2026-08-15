De retour à Cincinnati, où il avait atteint les demi‐finales la saison dernière, Terence Atmane a évoqué l’évolution de sa noto­riété au cours des douze derniers mois. Dans un entre­tien accordé à L’Équipe, le Français est notam­ment revenu sur une mésa­ven­ture survenue à Rome, où un fan est allé jusqu’à retrouver sa chambre d’hôtel.

« Une fois, à Rome, j’ai eu peur. J’avais repéré des fans qui étaient tout le temps devant mon hôtel. Je me disais qu’ils avaient dû me suivre, rien de grave. Mais, à un moment, il y en a un qui frappe à la porte de ma chambre. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai décou­vert qu’il avait mis un AirTag (un dispo­sitif de loca­li­sa­tion) dans un sac laissé à mon atten­tion. Je me suis senti un peu bête, à la porte, face à ce gars qui commence à te raconter sa vie pendant dix minutes. Je ne savais pas comment réagir et j’ai eu un peu peur, on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Maintenant, je fais plus attention. »

Vainqueur par abandon de Marton Fucsovics au premier tour, le 45e mondial va désor­mais affronter Tomas Martin Etcheverry dans l’Ohio où il va tenter de perdre le moins de points possible.