De retour à Cincinnati, où il avait atteint les demi‐finales la saison dernière, Terence Atmane a évoqué l’évolution de sa notoriété au cours des douze derniers mois. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le Français est notamment revenu sur une mésaventure survenue à Rome, où un fan est allé jusqu’à retrouver sa chambre d’hôtel.
« Une fois, à Rome, j’ai eu peur. J’avais repéré des fans qui étaient tout le temps devant mon hôtel. Je me disais qu’ils avaient dû me suivre, rien de grave. Mais, à un moment, il y en a un qui frappe à la porte de ma chambre. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai découvert qu’il avait mis un AirTag (un dispositif de localisation) dans un sac laissé à mon attention. Je me suis senti un peu bête, à la porte, face à ce gars qui commence à te raconter sa vie pendant dix minutes. Je ne savais pas comment réagir et j’ai eu un peu peur, on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Maintenant, je fais plus attention. »
Vainqueur par abandon de Marton Fucsovics au premier tour, le 45e mondial va désormais affronter Tomas Martin Etcheverry dans l’Ohio où il va tenter de perdre le moins de points possible.
Publié le samedi 15 août 2026 à 11:56