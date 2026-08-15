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Le Français Atmane, 45e mondial : « À Rome, j’ai eu peur. Un fan a frappé à la porte de ma chambre d’hôtel, et j’ai décou­vert qu’il avait mis un AirTag dans un sac laissé à mon attention »

Par
Baptiste Mulatier
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De retour à Cincinnati, où il avait atteint les demi‐finales la saison dernière, Terence Atmane a évoqué l’évolution de sa noto­riété au cours des douze derniers mois. Dans un entre­tien accordé à L’Équipe, le Français est notam­ment revenu sur une mésa­ven­ture survenue à Rome, où un fan est allé jusqu’à retrouver sa chambre d’hôtel.

« Une fois, à Rome, j’ai eu peur. J’avais repéré des fans qui étaient tout le temps devant mon hôtel. Je me disais qu’ils avaient dû me suivre, rien de grave. Mais, à un moment, il y en a un qui frappe à la porte de ma chambre. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai décou­vert qu’il avait mis un AirTag (un dispo­sitif de loca­li­sa­tion) dans un sac laissé à mon atten­tion. Je me suis senti un peu bête, à la porte, face à ce gars qui commence à te raconter sa vie pendant dix minutes. Je ne savais pas comment réagir et j’ai eu un peu peur, on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Maintenant, je fais plus attention. »

Vainqueur par abandon de Marton Fucsovics au premier tour, le 45e mondial va désor­mais affronter Tomas Martin Etcheverry dans l’Ohio où il va tenter de perdre le moins de points possible. 

Publié le samedi 15 août 2026 à 11:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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