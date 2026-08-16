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Le Français Atmane, 45e mondial, sur le nouveau phéno­mène du circuit : « Je connais mes qualités et mes défauts et je veux le copier »

Par
Baptiste Mulatier
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De retour à Cincinnati, où il avait atteint les demi‐finales la saison dernière, Terence Atmane occupe aujourd’hui le 45e rang mondial. 

Le Français a fait part de ses ambi­tions à L’Equipe, en expri­mant sa volonté de s’ins­pirer de la sensa­tion de la saison 2026, le jeune espa­gnol Rafael Jodar, encore 540e mondial il y a un an. 

« Lui, il y est arrivé et je l’ad­mire pour ça. Il me pousse à tenter de faire pareil. Je le vois faire de bons résul­tats partout, il est 12e (à 19 ans) et pour­tant, je l’ai battu il n’y a pas si long­temps (en début d’année à Acapulco, 6–2, 4–6, 6–1). Je connais mes qualités et mes défauts et je veux le copier. Ce sera la prochaine étape de ma carrière. »

Qualifié pour le troi­sième tour dans l’Ohio, Atmane va tenter un gros coup contre Alexander Zverev pour défendre encore quelques points supplémentaires. 

Publié le dimanche 16 août 2026 à 13:46

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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