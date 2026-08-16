De retour à Cincinnati, où il avait atteint les demi‐finales la saison dernière, Terence Atmane occupe aujourd’hui le 45e rang mondial.
Le Français a fait part de ses ambitions à L’Equipe, en exprimant sa volonté de s’inspirer de la sensation de la saison 2026, le jeune espagnol Rafael Jodar, encore 540e mondial il y a un an.
« Lui, il y est arrivé et je l’admire pour ça. Il me pousse à tenter de faire pareil. Je le vois faire de bons résultats partout, il est 12e (à 19 ans) et pourtant, je l’ai battu il n’y a pas si longtemps (en début d’année à Acapulco, 6–2, 4–6, 6–1). Je connais mes qualités et mes défauts et je veux le copier. Ce sera la prochaine étape de ma carrière. »
Qualifié pour le troisième tour dans l’Ohio, Atmane va tenter un gros coup contre Alexander Zverev pour défendre encore quelques points supplémentaires.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 13:46