De retour à Cincinnati, où il avait atteint les demi‐finales la saison dernière, Terence Atmane occupe aujourd’hui le 45e rang mondial.

Le Français a fait part de ses ambi­tions à L’Equipe, en expri­mant sa volonté de s’ins­pirer de la sensa­tion de la saison 2026, le jeune espa­gnol Rafael Jodar, encore 540e mondial il y a un an.

« Lui, il y est arrivé et je l’ad­mire pour ça. Il me pousse à tenter de faire pareil. Je le vois faire de bons résul­tats partout, il est 12e (à 19 ans) et pour­tant, je l’ai battu il n’y a pas si long­temps (en début d’année à Acapulco, 6–2, 4–6, 6–1). Je connais mes qualités et mes défauts et je veux le copier. Ce sera la prochaine étape de ma carrière. »

Qualifié pour le troi­sième tour dans l’Ohio, Atmane va tenter un gros coup contre Alexander Zverev pour défendre encore quelques points supplémentaires.