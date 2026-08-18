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Le Français Atmane, après sa défaite contre Zverev : « Limite, j’avais l’im­pres­sion d’être sur mon canapé, à la maison, en train de jouer à la PlayStation »

Par
Baptiste Mulatier
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Demi‐finaliste l’an dernier, Terence Atmane a été sorti au troi­sième tour du Masters 1000 de Cincinnati. 

Battu par Alexander Zverev (7–6[4], 7–6[6]), le Français a néan­moins pris beau­coup de plaisir sur le court. 

« Je ne me suis pas senti désta­bi­lisé en entrant sur le court. Je me suis senti à la maison. En deux parti­ci­pa­tions ici, j’ai déjà joué dix matches. Je me sens bien depuis le premier jour. Limite, j’avais l’im­pres­sion d’être sur mon canapé, à la maison, en train de jouer à la PlayStation. C’était une sensa­tion incroyable. Même si ce n’est pas passé, c’est un tournoi qui me tient à coeur et j’ai fait tout ce que j’ai pu. C’est la vie », a déclaré Atmane dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite. 

Publié le mardi 18 août 2026 à 13:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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