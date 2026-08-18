Demi‐finaliste l’an dernier, Terence Atmane a été sorti au troi­sième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

Battu par Alexander Zverev (7–6[4], 7–6[6]), le Français a néan­moins pris beau­coup de plaisir sur le court.

« Je ne me suis pas senti désta­bi­lisé en entrant sur le court. Je me suis senti à la maison. En deux parti­ci­pa­tions ici, j’ai déjà joué dix matches. Je me sens bien depuis le premier jour. Limite, j’avais l’im­pres­sion d’être sur mon canapé, à la maison, en train de jouer à la PlayStation. C’était une sensa­tion incroyable. Même si ce n’est pas passé, c’est un tournoi qui me tient à coeur et j’ai fait tout ce que j’ai pu. C’est la vie », a déclaré Atmane dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite.