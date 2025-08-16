AccueilATPATP - CincinnatiLe joli pactole déjà empoché par Terence Atmane dans l’Ohio
ATP - Cincinnati

Le joli pactole déjà empoché par Terence Atmane dans l’Ohio

Terence Atmane a récem­ment fait la une grâce à son parcours à Cincinnati.

En effet, le Français, sorti des quali­fi­ca­tions, a atteint le stade des demi‐finales.

Une première pour lui dans un Masters 1000, qui lui apporte aussi une certaine séré­nité financière.

Terence a en effet remporté, sur ce seul tournoi, plus de gains que durant l’ensemble de sa jeune carrière.

Une jolie somme qui devrait lui permettre, lui qui évoluait prin­ci­pa­le­ment sur le circuit Challenger, d’investir davan­tage dans son enca­dre­ment et de vivre plus serei­ne­ment les prochains mois.

Grâce à ce parcours, le Français pourra désor­mais parti­ciper à davan­tage de tour­nois du circuit ATP et conti­nuer à grimper au clas­se­ment mondial.

Publié le samedi 16 août 2025 à 15:45

