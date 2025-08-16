Terence Atmane a récem­ment fait la une grâce à son parcours à Cincinnati.

En effet, le Français, sorti des quali­fi­ca­tions, a atteint le stade des demi‐finales.

Une première pour lui dans un Masters 1000, qui lui apporte aussi une certaine séré­nité financière.

🇫🇷 Donc Terence Atmane



5 victoires sur le circuit ATP en 6 ans,

7 victoires à Cincinnati en 10 jours !



310 000 $ gagnés en 2025 avant l’Ohio

332 160 $ assurés à Cincinnati !

Soit le tiers de ses gains en carrière.



Meilleur clas­se­ment avant : 118e

Là, 69e !



Nouvelle vie 👏 pic.twitter.com/RCQIzptQLs — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 15, 2025

Terence a en effet remporté, sur ce seul tournoi, plus de gains que durant l’ensemble de sa jeune carrière.

Une jolie somme qui devrait lui permettre, lui qui évoluait prin­ci­pa­le­ment sur le circuit Challenger, d’investir davan­tage dans son enca­dre­ment et de vivre plus serei­ne­ment les prochains mois.

Grâce à ce parcours, le Français pourra désor­mais parti­ciper à davan­tage de tour­nois du circuit ATP et conti­nuer à grimper au clas­se­ment mondial.