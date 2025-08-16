Terence Atmane a récemment fait la une grâce à son parcours à Cincinnati.
En effet, le Français, sorti des qualifications, a atteint le stade des demi‐finales.
Une première pour lui dans un Masters 1000, qui lui apporte aussi une certaine sérénité financière.
Terence a en effet remporté, sur ce seul tournoi, plus de gains que durant l’ensemble de sa jeune carrière.
Une jolie somme qui devrait lui permettre, lui qui évoluait principalement sur le circuit Challenger, d’investir davantage dans son encadrement et de vivre plus sereinement les prochains mois.
Grâce à ce parcours, le Français pourra désormais participer à davantage de tournois du circuit ATP et continuer à grimper au classement mondial.
Publié le samedi 16 août 2025 à 15:45