Carlos Alcaraz pour­suit son chemin dans l’Ohio.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne se soucie pas de ses adversaires.

Après sa victoire contre Lucas Nardi, qui confirme sa domi­na­tion face à ses plus jeunes rivaux, Carlos est revenu en confé­rence de presse sur sa pres­ta­tion, qui lui permet d’atteindre les quarts de finale :

« Je pense que c’était sans aucun doute mon meilleur match jusqu’à présent dans le tournoi. Comme je l’ai dit en début de semaine, mon objectif était de progresser un peu plus à chaque match et à chaque entraî­ne­ment, et je pense y parvenir au fil des jours. J’en suis donc fier. C’est incroyable de voir comment je progresse dans ce tournoi . Aujourd’hui, par exemple, je suis très satis­fait de la façon dont j’ai ressenti la balle sur le court et de mes déplacements »

Une décla­ra­tion qui en dit long sur le niveau et la déter­mi­na­tion de Carlitos à décro­cher le titre final à Cincinnati, qu’il n’a encore jamais remporté.

Pour cela, il devra battre Andrey Rublev, contre qui il affiche un bilan de trois victoires pour deux défaites, afin d’atteindre les demi‐finales de ce Masters 1000.