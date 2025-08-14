AccueilATPATP - CincinnatiLe message d’Alcaraz après sa qualification pour les quarts de finale :...
ATP - Cincinnati

Le message d’Alcaraz après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale : « C’est incroyable de voir comment j’évolue dans ce tournoi »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

Carlos Alcaraz pour­suit son chemin dans l’Ohio.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne se soucie pas de ses adversaires.

Après sa victoire contre Lucas Nardi, qui confirme sa domi­na­tion face à ses plus jeunes rivaux, Carlos est revenu en confé­rence de presse sur sa pres­ta­tion, qui lui permet d’atteindre les quarts de finale :

« Je pense que c’était sans aucun doute mon meilleur match jusqu’à présent dans le tournoi. Comme je l’ai dit en début de semaine, mon objectif était de progresser un peu plus à chaque match et à chaque entraî­ne­ment, et je pense y parvenir au fil des jours. J’en suis donc fier. C’est incroyable de voir comment je progresse dans ce tournoi . Aujourd’hui, par exemple, je suis très satis­fait de la façon dont j’ai ressenti la balle sur le court et de mes déplacements »

Une décla­ra­tion qui en dit long sur le niveau et la déter­mi­na­tion de Carlitos à décro­cher le titre final à Cincinnati, qu’il n’a encore jamais remporté.

Pour cela, il devra battre Andrey Rublev, contre qui il affiche un bilan de trois victoires pour deux défaites, afin d’atteindre les demi‐finales de ce Masters 1000.

Publié le jeudi 14 août 2025 à 09:46

