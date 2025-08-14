Carlos Alcaraz poursuit son chemin dans l’Ohio.
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne se soucie pas de ses adversaires.
Après sa victoire contre Lucas Nardi, qui confirme sa domination face à ses plus jeunes rivaux, Carlos est revenu en conférence de presse sur sa prestation, qui lui permet d’atteindre les quarts de finale :
« Je pense que c’était sans aucun doute mon meilleur match jusqu’à présent dans le tournoi. Comme je l’ai dit en début de semaine, mon objectif était de progresser un peu plus à chaque match et à chaque entraînement, et je pense y parvenir au fil des jours. J’en suis donc fier. C’est incroyable de voir comment je progresse dans ce tournoi . Aujourd’hui, par exemple, je suis très satisfait de la façon dont j’ai ressenti la balle sur le court et de mes déplacements »
Une déclaration qui en dit long sur le niveau et la détermination de Carlitos à décrocher le titre final à Cincinnati, qu’il n’a encore jamais remporté.
Pour cela, il devra battre Andrey Rublev, contre qui il affiche un bilan de trois victoires pour deux défaites, afin d’atteindre les demi‐finales de ce Masters 1000.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 09:46