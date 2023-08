S’il n’a disputé que des matchs en trois sets depuis le début du Masters 1000 de Cincinnati et passé environ dix heures et demie sur le court, soit plus de cinq heures que Novak Djokovic, Carlos Alcaraz assure ne pas ressentir de fatigue avant la finale tant attendue face au Serbe.

« Je me sens bien. Les gens pensent peut‐être que je serai fatigué pour la finale, mais je me sens bien. Ce n’est pas grave si je joue trois sets ou des longs matches, je récu­père bien grâce au travail de toute mon équipe. J’ai l’im­pres­sion que je vais disputer mon premier match du tournoi. Je me sens super bien (sourire). »

Du bluff ou un aveu honnête ? L’avenir nous le dire vite. Les retrou­vailles entre Alcaraz et Djokovic, un peu plus d’un mois après la finale de Wimbledon, sont program­mées à 22h30 heure fran­çaise ce dimanche soir.