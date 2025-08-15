Balayé par la sensation du tournoi Térence Atmane en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati (6−2, 6–3), Holger Rune a fait preuve de classe après le match.
Sur son compte Twitter, le neuvième joueur mondial a eu des mots élogieux pour son bourreau du jour.
I have known you Terrence since juniors, tennis is a tough journey and I am happy for your run here at @CincyTennis and what it will mean in the future for you . Good luck onwards https://t.co/Bym8xS58fX— Holger Rune (@holgerrune2003) August 15, 2025
« Je te connais depuis les juniors, Térence. Le tennis est un parcours difficile et je suis heureux de ta performance ici à Cincinnati et de ce que cela signifiera pour toi à l’avenir. Bonne chance pour la suite ».
Le Français apprréciera.
Publié le vendredi 15 août 2025 à 15:45