Balayé par la sensa­tion du tournoi Térence Atmane en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati (6−2, 6–3), Holger Rune a fait preuve de classe après le match.

Sur son compte Twitter, le neuvième joueur mondial a eu des mots élogieux pour son bour­reau du jour.

I have known you Terrence since juniors, tennis is a tough journey and I am happy for your run here at @CincyTennis and what it will mean in the future for you . Good luck onwards https://t.co/Bym8xS58fX — Holger Rune (@holgerrune2003) August 15, 2025

« Je te connais depuis les juniors, Térence. Le tennis est un parcours diffi­cile et je suis heureux de ta perfor­mance ici à Cincinnati et de ce que cela signi­fiera pour toi à l’avenir. Bonne chance pour la suite ».

Le Français apprréciera.