ATP - Cincinnati

Le message de Rune à Atmane, qui l’a battu en quarts : « Je te connais, Térence, depuis les juniors, le tennis est un parcours diffi­cile et je suis heureux de ton parcours ici et de ce que cela signi­fiera pour ton avenir »

Balayé par la sensa­tion du tournoi Térence Atmane en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati (6−2, 6–3), Holger Rune a fait preuve de classe après le match. 

Sur son compte Twitter, le neuvième joueur mondial a eu des mots élogieux pour son bour­reau du jour.

« Je te connais depuis les juniors, Térence. Le tennis est un parcours diffi­cile et je suis heureux de ta perfor­mance ici à Cincinnati et de ce que cela signi­fiera pour toi à l’avenir. Bonne chance pour la suite ».

Le Français apprréciera.

Publié le vendredi 15 août 2025 à 15:45

