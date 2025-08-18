AccueilATPATP - CincinnatiLe message de Sinner avant sa finale contre Alcaraz : "Actuellement, je...
ATP - Cincinnati

Le message de Sinner avant sa finale contre Alcaraz : « Actuellement, je m’y perds un peu. Et si les joueurs s’y perdent, j’ima­gine que c’est pareil pour le public »

Après Rome, Roland‐Garros et Wimbledon, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont se retrouver à Cincinnati et pour la quatrième fois de l’année en finale d’un tournoi. Et cette fois un lundi à 15h heure locale (21h en France). 

Dans des propos relayés par L’Equipe, le numéro 1 mondial Sinner a commenté cette program­ma­tion contro­versée, que ce soit du côté du public mais aussi des joueurs. 

« D’un point de vue personnel, je préfère les tour­nois qui sont sur une semaine. J’aime Monte‐Carlo pour ça. On rentre dans le dur dès les premiers tours. On sait d’avance le jour des quarts de finale. Les demi‐finales sont le samedi et la finale le dimanche. Actuellement, je m’y perds un peu. Ici, la finale est un lundi. À Toronto, un mercredi ou un jeudi. Si les joueurs s’y perdent, j’ima­gine que c’est pareil pour le public. Bien sûr, jouer un jour sur deux peut aider dans un tournoi. Si je joue trois heures un jour, j’ap­précie de ne pas jouer le lende­main. Tout dépend du point de vue qu’on adopte, en fait. »

