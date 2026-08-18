Véritable sensation de la saison 2026, Rafael Jodar continue d’empiler les victoires, et de quelle manière. Il a écrasé Alejandro Tabilo (29e mondial) pour se qualifier en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati (6−2, 6–1).
Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire, le jeune espagnol de 19 ans, déjà 11e mondial, a expliqué sa mentalité, qui nous fait forcément penser à celle de son légendaire compatriote, Rafael Nadal.
« Tant que tu n’as pas perdu le dernier point… le match n’est pas terminé. Il faut simplement essayer d’être présent et de jouer ton jeu. C’est difficile parce que tu ne joues pas ton meilleur tennis et que l’adversaire joue à un très haut niveau. C’est facile à dire, mais très difficile à faire. Dans ces moments‐là, tu dois compter sur toi‐même, essayer d’y aller à fond et penser au point suivant, sans aller plus loin. »
Publié le mardi 18 août 2026 à 14:06