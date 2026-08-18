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Le nouveau phéno­mène du circuit en mode Rafael Nadal : « C’est facile à dire, mais très diffi­cile à faire »

Par
Baptiste Mulatier
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Miami 2026 - USA - 21/03/2026

Véritable sensa­tion de la saison 2026, Rafael Jodar continue d’empiler les victoires, et de quelle manière. Il a écrasé Alejandro Tabilo (29e mondial) pour se quali­fier en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati (6−2, 6–1).

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire, le jeune espa­gnol de 19 ans, déjà 11e mondial, a expliqué sa menta­lité, qui nous fait forcé­ment penser à celle de son légen­daire compa­triote, Rafael Nadal. 

« Tant que tu n’as pas perdu le dernier point… le match n’est pas terminé. Il faut simple­ment essayer d’être présent et de jouer ton jeu. C’est diffi­cile parce que tu ne joues pas ton meilleur tennis et que l’adversaire joue à un très haut niveau. C’est facile à dire, mais très diffi­cile à faire. Dans ces moments‐là, tu dois compter sur toi‐même, essayer d’y aller à fond et penser au point suivant, sans aller plus loin. »

Publié le mardi 18 août 2026 à 14:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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