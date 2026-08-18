Véritable sensa­tion de la saison 2026, Rafael Jodar continue d’empiler les victoires, et de quelle manière. Il a écrasé Alejandro Tabilo (29e mondial) pour se quali­fier en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati (6−2, 6–1).

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire, le jeune espa­gnol de 19 ans, déjà 11e mondial, a expliqué sa menta­lité, qui nous fait forcé­ment penser à celle de son légen­daire compa­triote, Rafael Nadal.

« Tant que tu n’as pas perdu le dernier point… le match n’est pas terminé. Il faut simple­ment essayer d’être présent et de jouer ton jeu. C’est diffi­cile parce que tu ne joues pas ton meilleur tennis et que l’adversaire joue à un très haut niveau. C’est facile à dire, mais très diffi­cile à faire. Dans ces moments‐là, tu dois compter sur toi‐même, essayer d’y aller à fond et penser au point suivant, sans aller plus loin. »