Hier avait lieu le tirage au sort du tableau masculin du Masters 1000 de Cincinnati, qui succède traditionnellement au Masters 1000 de Montréal.
Le parcours potentiel de Novak Djokovic, qui arrive avec Alexander Zverev parmi les favoris au titre, est désormais connu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Serbe risque d’avoir du fil à retordre pour aller au bout du tournoi.
Bénéficiant d’un bye au premier tour, Djokovic pourrait démarrer son tournoi face à l’Argentin Tirante.
Mais les choses pourraient rapidement se corser puisqu’il pourrait ensuite retrouver Jack Draper, contre qui Novak s’était incliné en début d’année au Masters 1000 d’Indian Wells.
En huitièmes de finale, le Serbe pourrait affronter Mensik, avant de retrouver Arthur Fils ou Alex de Minaur en quarts de finale.
Enfin, il pourrait retrouver Alexander Zverev ou Jodar sur son chemin en demi‐finale, avant de potentiellement affronter en finale Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Joao Fonseca ou Ben Shelton.
Un parcours semé d’embûches pour Novak Djokovic, qui fera son retour à la compétition après son élimination en demi‐finale de Wimbledon face à Jannik Sinner.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 17:47