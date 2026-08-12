Hier avait lieu le tirage au sort du tableau masculin du Masters 1000 de Cincinnati, qui succède tradi­tion­nel­le­ment au Masters 1000 de Montréal.

Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic, qui arrive avec Alexander Zverev parmi les favoris au titre, est désor­mais connu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Serbe risque d’avoir du fil à retordre pour aller au bout du tournoi.

Novak’s path to the title in Cincinnati, @CincyTennis ‚is out 🇺🇸🏆⤵️:



R1 : Bye

R2 : Tirante

R3 : Draper/Arnaldi

R4 : Mensik/Darderi

QF : De Minaur/Lehecka/Fils

SF : Zverev/Cobolli/Jodar

F : Medvedev/Fritz/Fonseca/Shelton

Step by step you can do this my champ

We’re with you💪🏻🚀💙… pic.twitter.com/1w2vWNMiaB — novak.djokovic101 (@NDjokovic101) August 12, 2026

Bénéficiant d’un bye au premier tour, Djokovic pour­rait démarrer son tournoi face à l’Argentin Tirante.

Mais les choses pour­raient rapi­de­ment se corser puisqu’il pour­rait ensuite retrouver Jack Draper, contre qui Novak s’était incliné en début d’année au Masters 1000 d’Indian Wells.

En huitièmes de finale, le Serbe pour­rait affronter Mensik, avant de retrouver Arthur Fils ou Alex de Minaur en quarts de finale.

Enfin, il pour­rait retrouver Alexander Zverev ou Jodar sur son chemin en demi‐finale, avant de poten­tiel­le­ment affronter en finale Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Joao Fonseca ou Ben Shelton.

Un parcours semé d’embûches pour Novak Djokovic, qui fera son retour à la compé­ti­tion après son élimi­na­tion en demi‐finale de Wimbledon face à Jannik Sinner.