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Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic aux Masters 1000 de Cincinnati dévoilé

Par
Antoine Touchard
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Hier avait lieu le tirage au sort du tableau masculin du Masters 1000 de Cincinnati, qui succède tradi­tion­nel­le­ment au Masters 1000 de Montréal.

Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic, qui arrive avec Alexander Zverev parmi les favoris au titre, est désor­mais connu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Serbe risque d’avoir du fil à retordre pour aller au bout du tournoi.

Bénéficiant d’un bye au premier tour, Djokovic pour­rait démarrer son tournoi face à l’Argentin Tirante.

Mais les choses pour­raient rapi­de­ment se corser puisqu’il pour­rait ensuite retrouver Jack Draper, contre qui Novak s’était incliné en début d’année au Masters 1000 d’Indian Wells.

En huitièmes de finale, le Serbe pour­rait affronter Mensik, avant de retrouver Arthur Fils ou Alex de Minaur en quarts de finale.

Enfin, il pour­rait retrouver Alexander Zverev ou Jodar sur son chemin en demi‐finale, avant de poten­tiel­le­ment affronter en finale Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Joao Fonseca ou Ben Shelton.

Un parcours semé d’embûches pour Novak Djokovic, qui fera son retour à la compé­ti­tion après son élimi­na­tion en demi‐finale de Wimbledon face à Jannik Sinner.

Publié le mercredi 12 août 2026 à 17:47

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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