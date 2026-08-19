Arthur Rinderknech a disputé un match assez surréa­liste au deuxième tour de Cincinnati face à Juan Manuel Cerúndolo. Après plus de 3h30 de bataille, le Français s’est malheu­reu­se­ment incliné au terme d’un combat parti­cu­liè­re­ment intense.

Mais c’est surtout un fait de jeu survenu en fin de troi­sième set qui a beau­coup fait parler. Visiblement agacé par un spec­ta­teur jugé trop bruyant, Rinderknech s’est emporté contre ce dernier, esti­mant qu’il pertur­bait le bon dérou­le­ment de la rencontre.

Nos confrères de RMC Sport ont retrouvé le spec­ta­teur en ques­tion, qui était égale­ment parieur, afin de recueillir sa version des faits. Celui‐ci a assuré n’avoir jamais cherché à désta­bi­liser Arthur Rinderknech, mais simple­ment à encou­rager son adver­saire. Il a égale­ment défendu les paris spor­tifs, esti­mant qu’ils permettent d’apporter davan­tage d’intérêt à des rencontres parfois plus anonymes, dispu­tées sur les courts annexes.

« Au contraire, c’est un exemple de l’im­pact positif des paris sur le tennis. Un match du deuxième tour d’un Masters 1000, sur le court annexe n° 6, oppo­sant Rinderknech à Cerundolo loin de leurs pays respec­tifs, n’au­rait géné­ra­le­ment pas suscité autant d’énergie. Or, ici, l’am­biance est devenue élec­trique et le match mémo­rable, car les parieurs des deux camps se prenaient au jeu en encou­ra­geant leur joueur (tout en respec­tant les règles et l’éthique du tennis). Qui plus est, je dirais même que j’ai peut‐être aidé Arthur : il semblait perdu, mené 2–4 dans le troi­sième set, visi­ble­ment en diffi­culté à cause de la chaleur et ayant même demandé une pause médi­cale. Mon compor­te­ment n’avait rien d’inap­pro­prié et a trans­formé un match autre­ment banal en un spec­tacle formi­dable » a déclaré le fameux parieur.