Arthur Rinderknech a disputé un match assez surréaliste au deuxième tour de Cincinnati face à Juan Manuel Cerúndolo. Après plus de 3h30 de bataille, le Français s’est malheureusement incliné au terme d’un combat particulièrement intense.
Mais c’est surtout un fait de jeu survenu en fin de troisième set qui a beaucoup fait parler. Visiblement agacé par un spectateur jugé trop bruyant, Rinderknech s’est emporté contre ce dernier, estimant qu’il perturbait le bon déroulement de la rencontre.
Nos confrères de RMC Sport ont retrouvé le spectateur en question, qui était également parieur, afin de recueillir sa version des faits. Celui‐ci a assuré n’avoir jamais cherché à déstabiliser Arthur Rinderknech, mais simplement à encourager son adversaire. Il a également défendu les paris sportifs, estimant qu’ils permettent d’apporter davantage d’intérêt à des rencontres parfois plus anonymes, disputées sur les courts annexes.
« Au contraire, c’est un exemple de l’impact positif des paris sur le tennis. Un match du deuxième tour d’un Masters 1000, sur le court annexe n° 6, opposant Rinderknech à Cerundolo loin de leurs pays respectifs, n’aurait généralement pas suscité autant d’énergie. Or, ici, l’ambiance est devenue électrique et le match mémorable, car les parieurs des deux camps se prenaient au jeu en encourageant leur joueur (tout en respectant les règles et l’éthique du tennis). Qui plus est, je dirais même que j’ai peut‐être aidé Arthur : il semblait perdu, mené 2–4 dans le troisième set, visiblement en difficulté à cause de la chaleur et ayant même demandé une pause médicale. Mon comportement n’avait rien d’inapproprié et a transformé un match autrement banal en un spectacle formidable » a déclaré le fameux parieur.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 17:21