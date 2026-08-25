Ancien préparateur physique au CREPS (Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive) de Poitiers, où Arthur Fils est notamment passé, Nicolas Job a raconté quelques anecdotes à L’Équipe sur le nouveau vainqueur français en Masters 1000.
Ce qui l’a surtout marqué, c’est la conviction inébranlable de son père, Jean Fils, quant au potentiel de son fils, aujourd’hui 11e joueur mondial.
« Le papa (Jean Fils) avait une croyance absolue en Arthur. Dans son discours, ça transpirait. Il était convaincu que son fils avait quelque chose de différent, qu’il allait être très fort. Force est de constater qu’il a eu raison. »
Publié le mardi 25 août 2026 à 11:29