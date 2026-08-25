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« Le père d’Arthur Fils avait une croyance absolue en son fils. Dans son discours, ça trans­pi­rait et force est de constater qu’il a eu raison »

Par
Baptiste Mulatier
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Ancien prépa­ra­teur physique au CREPS (Centre de ressources, d’expertise et de perfor­mance spor­tive) de Poitiers, où Arthur Fils est notam­ment passé, Nicolas Job a raconté quelques anec­dotes à L’Équipe sur le nouveau vain­queur fran­çais en Masters 1000.

Ce qui l’a surtout marqué, c’est la convic­tion inébran­lable de son père, Jean Fils, quant au poten­tiel de son fils, aujourd’hui 11e joueur mondial.

« Le papa (Jean Fils) avait une croyance absolue en Arthur. Dans son discours, ça trans­pi­rait. Il était convaincu que son fils avait quelque chose de diffé­rent, qu’il allait être très fort. Force est de constater qu’il a eu raison. »

Publié le mardi 25 août 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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