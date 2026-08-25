Ancien prépa­ra­teur physique au CREPS (Centre de ressources, d’expertise et de perfor­mance spor­tive) de Poitiers, où Arthur Fils est notam­ment passé, Nicolas Job a raconté quelques anec­dotes à L’Équipe sur le nouveau vain­queur fran­çais en Masters 1000.

Ce qui l’a surtout marqué, c’est la convic­tion inébran­lable de son père, Jean Fils, quant au poten­tiel de son fils, aujourd’hui 11e joueur mondial.

« Le papa (Jean Fils) avait une croyance absolue en Arthur. Dans son discours, ça trans­pi­rait. Il était convaincu que son fils avait quelque chose de diffé­rent, qu’il allait être très fort. Force est de constater qu’il a eu raison. »