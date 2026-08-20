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Le père de Zverev à son fils lors de sa défaite en huitièmes de finale : « Pourquoi tu trembles ? De quoi as‐tu peur ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Alexander Zverev a manqué une balle de match dans le tie‐break de la deuxième manche avant de s’in­cliner en trois sets contre Tommy Paul en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati : 6–4, 6–7(6), 6–4.

Le numéro 3 mondial était trop tendu à en croire ces mots de son père et coach, captés par le média russe Championnat.

« Pourquoi tu trembles ? De quoi as‐tu peur ? Joue au tennis. De quoi as‐tu peur ? Joue au tennis, sois plus auda­cieux », aurait lâché Alexander Zverev Sr.

Publié le jeudi 20 août 2026 à 12:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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