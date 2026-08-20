Alexander Zverev a manqué une balle de match dans le tie‐break de la deuxième manche avant de s’in­cliner en trois sets contre Tommy Paul en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati : 6–4, 6–7(6), 6–4.

TP saves MP 🙌@TommyPaul1 saves a match point to upset 2021 #CincyTennis cham­pion Zverev 4–6 7–6 6–4 ! pic.twitter.com/xBh8X6Seed — Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2026

Le numéro 3 mondial était trop tendu à en croire ces mots de son père et coach, captés par le média russe Championnat.

« Pourquoi tu trembles ? De quoi as‐tu peur ? Joue au tennis. De quoi as‐tu peur ? Joue au tennis, sois plus auda­cieux », aurait lâché Alexander Zverev Sr.