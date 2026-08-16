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« Le plus inquié­tant pour Novak Djokovic, ce n’est pas la défaite en soi, mais le fait qu’il ait une nouvelle fois clai­re­ment montré qu’il n’était pas en forme physi­que­ment », alerte José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

« Je traîne un problème de santé depuis plusieurs années », a confié Novak Djokovic après sa défaite dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati, alors qu’il décla­rait quelques heures plus tôt se sentir très bien physi­que­ment depuis son dernier match à Wimbledon il y a un mois.

Le match de Djokovic a suscité l’inquiétude de nombreux obser­va­teurs, parmi lesquels le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, qui s’est penché sur les diffi­cultés physiques du Serbe de 39 ans.

« Le plus inquié­tant chez Djokovic, ce n’est pas tant la défaite en soi, lors de ses débuts à Cincinnati, mais le fait qu’il ait une nouvelle fois clai­re­ment montré qu’il n’était pas en forme physi­que­ment. Dès le deuxième set, lorsqu’il s’est retrouvé à court d’énergie, il a commencé à souf­frir de la chaleur et de l’humidité. Son corps n’est plus ce qu’il était. Peut‐être que passer autant de temps sans jouer entre deux tour­nois ne lui convient plus du tout. »

Novak Djokovic va désor­mais se tourner vers l’US Open (30 août au 13 septembre), avec une prépa­ra­tion forcé­ment perturbée et de nouvelles inter­ro­ga­tions autour de son état physique.

Publié le dimanche 16 août 2026 à 08:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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