« Je traîne un problème de santé depuis plusieurs années », a confié Novak Djokovic après sa défaite dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati, alors qu’il décla­rait quelques heures plus tôt se sentir très bien physi­que­ment depuis son dernier match à Wimbledon il y a un mois.

Le match de Djokovic a suscité l’inquiétude de nombreux obser­va­teurs, parmi lesquels le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, qui s’est penché sur les diffi­cultés physiques du Serbe de 39 ans.

« Le plus inquié­tant chez Djokovic, ce n’est pas tant la défaite en soi, lors de ses débuts à Cincinnati, mais le fait qu’il ait une nouvelle fois clai­re­ment montré qu’il n’était pas en forme physi­que­ment. Dès le deuxième set, lorsqu’il s’est retrouvé à court d’énergie, il a commencé à souf­frir de la chaleur et de l’humidité. Son corps n’est plus ce qu’il était. Peut‐être que passer autant de temps sans jouer entre deux tour­nois ne lui convient plus du tout. »

Lo más preo­cu­pante de Djokovic no ha sido la derrota en sí, en su debut en Cincinnati, sino que ha vuelto a dejar claro que físi­ca­mente no está bien.



Desde el segundo set, cuando se le acabó la gaso­lina, empezó a sufrir por culpa del calor y la humedad.



Su cuerpo ya no es el… https://t.co/cHogKMSa0E — José Morón (@jmgmoron) August 15, 2026

Novak Djokovic va désor­mais se tourner vers l’US Open (30 août au 13 septembre), avec une prépa­ra­tion forcé­ment perturbée et de nouvelles inter­ro­ga­tions autour de son état physique.