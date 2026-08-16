« Je traîne un problème de santé depuis plusieurs années », a confié Novak Djokovic après sa défaite dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati, alors qu’il déclarait quelques heures plus tôt se sentir très bien physiquement depuis son dernier match à Wimbledon il y a un mois.
Le match de Djokovic a suscité l’inquiétude de nombreux observateurs, parmi lesquels le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, qui s’est penché sur les difficultés physiques du Serbe de 39 ans.
« Le plus inquiétant chez Djokovic, ce n’est pas tant la défaite en soi, lors de ses débuts à Cincinnati, mais le fait qu’il ait une nouvelle fois clairement montré qu’il n’était pas en forme physiquement. Dès le deuxième set, lorsqu’il s’est retrouvé à court d’énergie, il a commencé à souffrir de la chaleur et de l’humidité. Son corps n’est plus ce qu’il était. Peut‐être que passer autant de temps sans jouer entre deux tournois ne lui convient plus du tout. »
Lo más preocupante de Djokovic no ha sido la derrota en sí, en su debut en Cincinnati, sino que ha vuelto a dejar claro que físicamente no está bien.— José Morón (@jmgmoron) August 15, 2026
Desde el segundo set, cuando se le acabó la gasolina, empezó a sufrir por culpa del calor y la humedad.
Su cuerpo ya no es el… https://t.co/cHogKMSa0E
Novak Djokovic va désormais se tourner vers l’US Open (30 août au 13 septembre), avec une préparation forcément perturbée et de nouvelles interrogations autour de son état physique.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 08:48