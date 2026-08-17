Si Arthur Rinderknech fait autant parler de lui, ce n’est pas pour sa défaite contre Juan Manuel Cerundolo (51e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (4−6, 6–7 [3], 6–7 [5]), mais pour son cri de colère contre un spec­ta­teur pendant le match.

Après avoir recollé à 4–4 dans la troi­sième manche, le Français s’est dirigé vers les tribunes avant de lancer un provo­ca­teur « Vamos Juan Ma ! » en direc­tion d’un spec­ta­teur, qui n’avait cessé d’en­cou­rager Cerundolo.

Sur le réseau social X, l’uti­li­sa­teur Dan’s Pick, parieur spécia­lisé dans le tennis, a expliqué qu’il était visé par le 28e mondial.

« C’était dirigé contre moi : j’ai encou­ragé Juanma à voix haute pendant tout le troi­sième set (rien d’ex­pli­cite ni de gros­sier, et unique­ment après les points) et il s’en était déjà plaint aupa­ra­vant. Puis, après avoir remporté le break, il s’est approché tout près de moi et m’a crié ‘VAMOS JUANMA (pour Juan Manuel Cerundolo, ndlr) !’ », a écrit le pertur­ba­teur qui n’a pas hésité à poster son pari gagnant.

This was at me‐ I was loudly chee­ring for Juanma the entire third set (nothing explicit/rude and only after points) and he had previously complained about it, then after he broke back he got right in my face and yelled “VAMOS JUANMA!” to mock me. I got the last laugh though 😊 pic.twitter.com/bp3dxyzxsB — Dan’s Picks (@DanPickz2) August 16, 2026