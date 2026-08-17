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Le spec­ta­teur pris à partie par Rinderknech raconte la scène : « Il s’est approché de moi et a crié ceci »

Par
Baptiste Mulatier
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Si Arthur Rinderknech fait autant parler de lui, ce n’est pas pour sa défaite contre Juan Manuel Cerundolo (51e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (4−6, 6–7 [3], 6–7 [5]), mais pour son cri de colère contre un spec­ta­teur pendant le match.

Après avoir recollé à 4–4 dans la troi­sième manche, le Français s’est dirigé vers les tribunes avant de lancer un provo­ca­teur « Vamos Juan Ma ! » en direc­tion d’un spec­ta­teur, qui n’avait cessé d’en­cou­rager Cerundolo. 

Sur le réseau social X, l’uti­li­sa­teur Dan’s Pick, parieur spécia­lisé dans le tennis, a expliqué qu’il était visé par le 28e mondial. 

« C’était dirigé contre moi : j’ai encou­ragé Juanma à voix haute pendant tout le troi­sième set (rien d’ex­pli­cite ni de gros­sier, et unique­ment après les points) et il s’en était déjà plaint aupa­ra­vant. Puis, après avoir remporté le break, il s’est approché tout près de moi et m’a crié ‘VAMOS JUANMA (pour Juan Manuel Cerundolo, ndlr) !’  », a écrit le pertur­ba­teur qui n’a pas hésité à poster son pari gagnant. 

Publié le lundi 17 août 2026 à 14:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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