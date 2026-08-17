Si Arthur Rinderknech fait autant parler de lui, ce n’est pas pour sa défaite contre Juan Manuel Cerundolo (51e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (4−6, 6–7 [3], 6–7 [5]), mais pour son cri de colère contre un spectateur pendant le match.
Après avoir recollé à 4–4 dans la troisième manche, le Français s’est dirigé vers les tribunes avant de lancer un provocateur « Vamos Juan Ma ! » en direction d’un spectateur, qui n’avait cessé d’encourager Cerundolo.
Sur le réseau social X, l’utilisateur Dan’s Pick, parieur spécialisé dans le tennis, a expliqué qu’il était visé par le 28e mondial.
« C’était dirigé contre moi : j’ai encouragé Juanma à voix haute pendant tout le troisième set (rien d’explicite ni de grossier, et uniquement après les points) et il s’en était déjà plaint auparavant. Puis, après avoir remporté le break, il s’est approché tout près de moi et m’a crié ‘VAMOS JUANMA (pour Juan Manuel Cerundolo, ndlr) !’ », a écrit le perturbateur qui n’a pas hésité à poster son pari gagnant.
This was at me‐ I was loudly cheering for Juanma the entire third set (nothing explicit/rude and only after points) and he had previously complained about it, then after he broke back he got right in my face and yelled “VAMOS JUANMA!” to mock me. I got the last laugh though 😊 pic.twitter.com/bp3dxyzxsB— Dan’s Picks (@DanPickz2) August 16, 2026
Publié le lundi 17 août 2026 à 14:28