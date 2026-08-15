En lice pour disputer le Masters 1000 de Cincinnati, Daniil Medvedev a récem­ment annoncé l’iden­tité de son nouvel entraî­neur, Andrey Golubev, ancien 33e mondial. Outre ce parte­na­riat qui a fait grand bruit, le cham­pion de l’US Open 2021 a été inter­rogé sur ce qui manque dans son jeu par rapport à ses meilleures versions.

Pour le Russe, son appétit insa­tiable de victoires dans ses jeunes années lui manque pour s’ex­primer plei­ne­ment sur le court.

« Je puiserai dans la flamme inté­rieure que j’avais à l’époque. Un peu plus de fougue qui, avec les connais­sances que j’ai aujourd’hui, pour­rait être cana­lisée correc­te­ment. Je ne sais pas si je trou­ve­rais le moyen d’y parvenir (sourire). Cette fougue vient de ta jeunesse. Quand on est plus jeune, on a toujours un peu plus d’appétit ; en prenant de l’âge, il faut utiliser cette sagesse pour cana­liser la fougue qu’on avait aupa­ra­vant. Si on n’y parvient pas, ce n’est pas positif », indique le septième joueur mondial dans des propos rapportés par Punto de Break.