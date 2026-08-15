En lice pour disputer le Masters 1000 de Cincinnati, Daniil Medvedev a récemment annoncé l’identité de son nouvel entraîneur, Andrey Golubev, ancien 33e mondial. Outre ce partenariat qui a fait grand bruit, le champion de l’US Open 2021 a été interrogé sur ce qui manque dans son jeu par rapport à ses meilleures versions.
Pour le Russe, son appétit insatiable de victoires dans ses jeunes années lui manque pour s’exprimer pleinement sur le court.
« Je puiserai dans la flamme intérieure que j’avais à l’époque. Un peu plus de fougue qui, avec les connaissances que j’ai aujourd’hui, pourrait être canalisée correctement. Je ne sais pas si je trouverais le moyen d’y parvenir (sourire). Cette fougue vient de ta jeunesse. Quand on est plus jeune, on a toujours un peu plus d’appétit ; en prenant de l’âge, il faut utiliser cette sagesse pour canaliser la fougue qu’on avait auparavant. Si on n’y parvient pas, ce n’est pas positif », indique le septième joueur mondial dans des propos rapportés par Punto de Break.
Publié le samedi 15 août 2026 à 18:37