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Le terrible verdict de Brad Stine (coach de Tommy Paul) pour Djokovic : « A ce stade, ce ne sont pas forcé­ment Alcaraz et Sinner qui le pous­se­ront à un match en cinq sets, mais un 40e, 50e, 60e mondial. Sa condi­tion physique pose un peu problème »

Par
Jean Muller
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Retour à la compé­ti­tion manqué pour Novak Djokovic, stoppé d’en­trée à Cincinnati par Thiago Tirante (6−2, 4–6, 4–6). Gêné par les condi­tions humides dans l’Ohio, le Serbe n’a pas tenu la cadence physi­que­ment, et semblait à bout de forces dès le second set. 

Des spécia­listes ont témoigné de leur inquié­tude pour l’homme aux 24 titres en Grand Chelem, comme Brad Gilbert et le rédac­teur en chef de Punto de Break José Moron. Récemment, c’est au tour de Brad Stine, entraî­neur de Tommy Paul, d’af­fi­cher son pessi­misme pour la suite. Pire, il estime que le Djoker pour­rait être mis en diffi­culté très rapi­de­ment à Flushing Meadows.

« Je pense que Novak est une véri­table inconnue. On a vu le niveau dont il est capable, comme en Australie cette année, mais aussi lors des autres tour­nois du Grand Chelem. Mais en même temps, vous savez, sa condi­tion physique pose un peu problème s’il doit disputer un match en cinq sets dès le début d’un tournoi, quel que soit son adver­saire. À ce stade, cela ne joue clai­re­ment plus en sa faveur, et il l’a d’ailleurs lui‐même reconnu. Ce ne sont pas forcé­ment Carlos ou Jannik qui le pous­se­ront à disputer un match en cinq sets. S’il dispute le premier tour contre un joueur classé 40e, 50e ou 60e qui est dans un [bon] jour, cela l’oblige à rester sur le court pendant cinq, cinq heures et demie, voire six heures. On ne sait alors pas comment cela va l’affecter par la suite », a commenté l’Américain dans des propos rapportés par The Tennis Gazette.

Publié le dimanche 16 août 2026 à 16:53

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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