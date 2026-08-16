Retour à la compétition manqué pour Novak Djokovic, stoppé d’entrée à Cincinnati par Thiago Tirante (6−2, 4–6, 4–6). Gêné par les conditions humides dans l’Ohio, le Serbe n’a pas tenu la cadence physiquement, et semblait à bout de forces dès le second set.
Des spécialistes ont témoigné de leur inquiétude pour l’homme aux 24 titres en Grand Chelem, comme Brad Gilbert et le rédacteur en chef de Punto de Break José Moron. Récemment, c’est au tour de Brad Stine, entraîneur de Tommy Paul, d’afficher son pessimisme pour la suite. Pire, il estime que le Djoker pourrait être mis en difficulté très rapidement à Flushing Meadows.
« Je pense que Novak est une véritable inconnue. On a vu le niveau dont il est capable, comme en Australie cette année, mais aussi lors des autres tournois du Grand Chelem. Mais en même temps, vous savez, sa condition physique pose un peu problème s’il doit disputer un match en cinq sets dès le début d’un tournoi, quel que soit son adversaire. À ce stade, cela ne joue clairement plus en sa faveur, et il l’a d’ailleurs lui‐même reconnu. Ce ne sont pas forcément Carlos ou Jannik qui le pousseront à disputer un match en cinq sets. S’il dispute le premier tour contre un joueur classé 40e, 50e ou 60e qui est dans un [bon] jour, cela l’oblige à rester sur le court pendant cinq, cinq heures et demie, voire six heures. On ne sait alors pas comment cela va l’affecter par la suite », a commenté l’Américain dans des propos rapportés par The Tennis Gazette.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 16:53