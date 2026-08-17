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Le tombeur de Ben Shelton savoure son exploit : « Je travaille pour vivre des moments comme celui‐ci »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il a réussi à conserver son titre au Canada sans concéder le moindre set du tournoi, Ben Shelton s’est incliné trois jours plus tard dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati. 

Le 6e joueur mondial a été battu (6−4, 6–4) par le Portugais Jaime Faria (79e mondial), qui n’avait encore jamais battu de top 10. 

« C’est un moment très émou­vant pour moi et mon équipe. Y parvenir ici, en nocturne, face à un joueur comme lui, rend cette victoire encore plus spéciale. C’est ma première victoire contre un joueur du Top 10. Je travaille pour vivre des moments comme celui‐ci. Je n’ai pas parti­cu­liè­re­ment bien commencé l’année, alors que j’essayais de revenir dans le Top 100. J’ai amélioré mon état d’esprit, j’ai travaillé plus dur et je me suis davan­tage concentré sur le processus. Quand les choses doivent arriver, elles arrivent, et c’est pour ça que je suis si heureux. J’étais mené 1–4 dans le deuxième set, puis j’ai remporté cinq jeux d’affilée contre Ben Shelton sur ce court. Waouh ! », a réagi Jaime Faria lors de l’in­ter­view sur le court. 

Pour tenter de se quali­fier en huitièmes de finale dans l’Ohio, le joueur de 23 ans affron­tera l’Australien Alex Walton (98e mondial). 

Publié le lundi 17 août 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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