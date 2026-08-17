Alors qu’il a réussi à conserver son titre au Canada sans concéder le moindre set du tournoi, Ben Shelton s’est incliné trois jours plus tard dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

Le 6e joueur mondial a été battu (6−4, 6–4) par le Portugais Jaime Faria (79e mondial), qui n’avait encore jamais battu de top 10.

« C’est un moment très émou­vant pour moi et mon équipe. Y parvenir ici, en nocturne, face à un joueur comme lui, rend cette victoire encore plus spéciale. C’est ma première victoire contre un joueur du Top 10. Je travaille pour vivre des moments comme celui‐ci. Je n’ai pas parti­cu­liè­re­ment bien commencé l’année, alors que j’essayais de revenir dans le Top 100. J’ai amélioré mon état d’esprit, j’ai travaillé plus dur et je me suis davan­tage concentré sur le processus. Quand les choses doivent arriver, elles arrivent, et c’est pour ça que je suis si heureux. J’étais mené 1–4 dans le deuxième set, puis j’ai remporté cinq jeux d’affilée contre Ben Shelton sur ce court. Waouh ! », a réagi Jaime Faria lors de l’in­ter­view sur le court.

Fantastic post match inter­view from Faria. Almost as good as his perfor­mance.



« A very emotional moment for me and my team. To do it here, at night, against a player like him, makes it even more special. It’s my first win over a Top 10 player.



I work for moments like this. I… pic.twitter.com/egffL6R1jD — José Morgado (@josemorgado) August 17, 2026

Pour tenter de se quali­fier en huitièmes de finale dans l’Ohio, le joueur de 23 ans affron­tera l’Australien Alex Walton (98e mondial).