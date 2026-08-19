Contraint à l’abandon lors de son deuxième tour à Montréal le 7 août dernier, Frances Tiafoe a ensuite subi une opéra­tion pour se faire retirer un kyste de la main droite.

Un peu plus de dix jours plus tard, l’Américain se retrouve en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati après avoir dominé Lorenzo Sonego (6−3, 6–4) et battu son compa­triote Learner Tien (12e mondial) : 6–4, 4–6, 6–4, en 2h10 de jeu.

Ce dernier a d’ailleurs plai­santé avec Tiafoe au moment de l’ac­co­lade au filet à la fin du match.

« T’es pas blessé, mec. T’es pas blessé. Tu mens. Cette opéra­tion, c’était un coup monté. Cette opéra­tion était bidon. Ton poignet va bien. Arrête de mentir », a lâché Learner Tien en riant.

En huitièmes de finale, le 23e joueur mondial va affronter Felix Auger‐Aliassime (4e mondial), tombeur de Juan Manuel Cerundolo (7−5, 6–1).