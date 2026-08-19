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Learner Tien à Frances Tiafoe lors de la poignée de main au filet : « Tu n’es pas blessé, arrête de mentir. C’est du bidon »

Par
Baptiste Mulatier
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Contraint à l’abandon lors de son deuxième tour à Montréal le 7 août dernier, Frances Tiafoe a ensuite subi une opéra­tion pour se faire retirer un kyste de la main droite.

Un peu plus de dix jours plus tard, l’Américain se retrouve en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati après avoir dominé Lorenzo Sonego (6−3, 6–4) et battu son compa­triote Learner Tien (12e mondial) : 6–4, 4–6, 6–4, en 2h10 de jeu. 

Ce dernier a d’ailleurs plai­santé avec Tiafoe au moment de l’ac­co­lade au filet à la fin du match. 

« T’es pas blessé, mec. T’es pas blessé. Tu mens. Cette opéra­tion, c’était un coup monté. Cette opéra­tion était bidon. Ton poignet va bien. Arrête de mentir », a lâché Learner Tien en riant. 

En huitièmes de finale, le 23e joueur mondial va affronter Felix Auger‐Aliassime (4e mondial), tombeur de Juan Manuel Cerundolo (7−5, 6–1).

Publié le mercredi 19 août 2026 à 08:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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