Contraint à l’abandon lors de son deuxième tour à Montréal le 7 août dernier, Frances Tiafoe a ensuite subi une opération pour se faire retirer un kyste de la main droite.
Un peu plus de dix jours plus tard, l’Américain se retrouve en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati après avoir dominé Lorenzo Sonego (6−3, 6–4) et battu son compatriote Learner Tien (12e mondial) : 6–4, 4–6, 6–4, en 2h10 de jeu.
Ce dernier a d’ailleurs plaisanté avec Tiafoe au moment de l’accolade au filet à la fin du match.
« T’es pas blessé, mec. T’es pas blessé. Tu mens. Cette opération, c’était un coup monté. Cette opération était bidon. Ton poignet va bien. Arrête de mentir », a lâché Learner Tien en riant.
Big battle, big laughs 😜@FTiafoe edges Tien 6–4 4–6 6–4 at #CincyTennis pic.twitter.com/A2EA8cDVQ5— Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2026
En huitièmes de finale, le 23e joueur mondial va affronter Felix Auger‐Aliassime (4e mondial), tombeur de Juan Manuel Cerundolo (7−5, 6–1).
Publié le mercredi 19 août 2026 à 08:09